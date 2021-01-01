Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу





Про це інформує Волинський лабораторний центр.



Так, коронавірусну хворобу у містах і районах області виявили:



м. Луцьк – 11;

Луцький район – 4;

Горохівський район – 1;

Рожищенський район – 5;

м. Нововолинськ – 2;

Володимир-Волинський район – 5;

Іваничівський район – 1;

м. Ковель – 5;

Ратнівський район – 8;

Камінь-Каширський район – 7;

Любешівський район – 1;

Маневицький район – 9.



Усього станом на 30 травня в області зареєстрували 61 246 випадків. Одужало – 57 203 особи (за останню добу – 199). Летальні випадки – 1151 (за останню добу – 3: м.Луцьк – 2, Камінь-Каширський район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 242 079 осіб, за минулу добу обстежили 406 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 59 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Так, коронавірусну хворобу у містах і районах області виявили:м. Луцьк – 11;Луцький район – 4;Горохівський район – 1;Рожищенський район – 5;м. Нововолинськ – 2;Володимир-Волинський район – 5;Іваничівський район – 1;м. Ковель – 5;Ратнівський район – 8;Камінь-Каширський район – 7;Любешівський район – 1;Маневицький район – 9.Усього станом на 30 травня в області зареєстрували 61 246 випадків. Одужало – 57 203 особи (за останню добу – 199). Летальні випадки – 1151 (за останню добу – 3: м.Луцьк – 2, Камінь-Каширський район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 242 079 осіб, за минулу добу обстежили 406 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію