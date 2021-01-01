Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:10
За минулу добу на Волині зареєстрували 59 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, коронавірусну хворобу у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 11;
Луцький район – 4;
Горохівський район – 1;
Рожищенський район – 5;
м. Нововолинськ – 2;
Володимир-Волинський район – 5;
Іваничівський район – 1;
м. Ковель – 5;
Ратнівський район – 8;
Камінь-Каширський район – 7;
Любешівський район – 1;
Маневицький район – 9.
Усього станом на 30 травня в області зареєстрували 61 246 випадків. Одужало – 57 203 особи (за останню добу – 199). Летальні випадки – 1151 (за останню добу – 3: м.Луцьк – 2, Камінь-Каширський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 242 079 осіб, за минулу добу обстежили 406 осіб.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, коронавірусну хворобу у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 11;
Луцький район – 4;
Горохівський район – 1;
Рожищенський район – 5;
м. Нововолинськ – 2;
Володимир-Волинський район – 5;
Іваничівський район – 1;
м. Ковель – 5;
Ратнівський район – 8;
Камінь-Каширський район – 7;
Любешівський район – 1;
Маневицький район – 9.
Усього станом на 30 травня в області зареєстрували 61 246 випадків. Одужало – 57 203 особи (за останню добу – 199). Летальні випадки – 1151 (за останню добу – 3: м.Луцьк – 2, Камінь-Каширський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 242 079 осіб, за минулу добу обстежили 406 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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