Литва оголосила Шарія персоною нон грата
31 травень, 23:34
Литва анулювала блогеру Анатолію Шарію усі документи та оголосила його персоною нон ґрата. Це відбулося 10 травня 2021 року.
Про це РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органах.
Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення, їм передали відповідні матеріали.
За наявною інформацією, Анатолій Шарій найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній в Литві.
Литовські юристи стверджують, що успішне оскарження цього рішення - малоймовірне. Це пов’язано із ґрунтовністю матеріалів та наявністю політичної підтримки цього рішення.
Як повідомляє редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко, підозрюваний у держзраді в Україні блогер Анатолій Шарій оскаржив рішення Литви щодо позбавлення його статусу біженця.
"В останній день, який допускається литовським законом, Шарій оскаржив це рішення, і тепер попереду кілька місяців тяганини, а можливо, навіть рік з копійками", - розповів Сидоренко.
За його словами, тепер суди Литви повинні підтвердити, що дії міграційної служби країни щодо Шарія були коректними.
"Доведеться почекати. Рано чи пізно, я абсолютно переконаний, литовська влада переможе і у Шарія не буде статусу", - вважає редактор "ЄП".
Позбавлення статусу означатиме для Шарія нелегальне перебування у державах Євросоюзу, додав Сидоренко.
"У нього буде кілька виходів. Один із них – повернутися в Україну. Ми розуміємо, що він цього не зробить. Одночасно Шарія оголосили персоною нон грата у Литві. Це означає, що він не має права в'їхати на територію цієї держави, але, на жаль, може лишатися у інших країнах ЄС, доки його, скажімо, не депортують… І тут дуже важливо, що Україна веде проти нього справу. У разі, якщо українська прокуратура зможе переконати іспанську владу або владу іншої держави ЄС в тому, що розслідування правдиве, його мають видати до України", - пояснив Сидоренко.
Нагадаємо, на початку березня Шарія, підозрюваного в державній зраді, внесли в базу розшуку Міністерства внутрішніх справ України.
Як писало РБК-Україна, раніше Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання блогера Анатолія Шарія для обрання запобіжного заходу у суді.
Служба безпеки України попросила міжнародну правову допомогу в справі Шарія. Очікується, що Київська міська прокуратура повинна підготувати документи для того, щоб була можливість проводити слідчі дії на території інших країн.
До цього блогер двічі не з'явився на допит у СБУ, після чого його оголосили в розшук.
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Про це РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органах.
Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення, їм передали відповідні матеріали.
За наявною інформацією, Анатолій Шарій найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній в Литві.
Литовські юристи стверджують, що успішне оскарження цього рішення - малоймовірне. Це пов’язано із ґрунтовністю матеріалів та наявністю політичної підтримки цього рішення.
Як повідомляє редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко, підозрюваний у держзраді в Україні блогер Анатолій Шарій оскаржив рішення Литви щодо позбавлення його статусу біженця.
"В останній день, який допускається литовським законом, Шарій оскаржив це рішення, і тепер попереду кілька місяців тяганини, а можливо, навіть рік з копійками", - розповів Сидоренко.
За його словами, тепер суди Литви повинні підтвердити, що дії міграційної служби країни щодо Шарія були коректними.
"Доведеться почекати. Рано чи пізно, я абсолютно переконаний, литовська влада переможе і у Шарія не буде статусу", - вважає редактор "ЄП".
Позбавлення статусу означатиме для Шарія нелегальне перебування у державах Євросоюзу, додав Сидоренко.
"У нього буде кілька виходів. Один із них – повернутися в Україну. Ми розуміємо, що він цього не зробить. Одночасно Шарія оголосили персоною нон грата у Литві. Це означає, що він не має права в'їхати на територію цієї держави, але, на жаль, може лишатися у інших країнах ЄС, доки його, скажімо, не депортують… І тут дуже важливо, що Україна веде проти нього справу. У разі, якщо українська прокуратура зможе переконати іспанську владу або владу іншої держави ЄС в тому, що розслідування правдиве, його мають видати до України", - пояснив Сидоренко.
Нагадаємо, на початку березня Шарія, підозрюваного в державній зраді, внесли в базу розшуку Міністерства внутрішніх справ України.
Як писало РБК-Україна, раніше Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання блогера Анатолія Шарія для обрання запобіжного заходу у суді.
Служба безпеки України попросила міжнародну правову допомогу в справі Шарія. Очікується, що Київська міська прокуратура повинна підготувати документи для того, щоб була можливість проводити слідчі дії на території інших країн.
До цього блогер двічі не з'явився на допит у СБУ, після чого його оголосили в розшук.
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