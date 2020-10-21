У Луцьку на території дитячого садочка з'явився ботанічний куточок. ФОТО

Вчора, 31 травня, напередодні відзначення Міжнародного дня захисту дітей та Міжнародного дня охорони навколишнього природного середовища на території ЗДО №13 у м. Луцьку відбулась екологічна акція з відкриття ботанічного куточка «Абетка рослинного світу».Про це повідомляє Луцька міська рада.Ідея створення ботанічних куточків з декоративних рослин з метою ознайомлення дітей із різноманітністю рослинного світу України, створення умов для навчання, пізнання природи рідного краю на територіях комунальних закладів дошкільної освіти, виникла ще у 2019 році. Тоді на відкритті першого міні ботсаду у ЗДО №36 була підписана угода про співпрацю між біологічним факультетом Волинського національного університету ім. Лесі Українки, відділом екології та управлінням освіти Луцької міської ради про співпрацю у галузі екологічної просвіти, створення та облаштування громадських просторів, ботанічних куточків та інших осередків благоустрою.Цей захід також традиційно приурочений до визначних подій екологічного календаря - Дня біологічного різноманіття та Дня Європейських парків. Протягом квітня-травня на території садочка облаштовано біологічний куточок з використанням декоративних рослин. Проект розроблено провідними фахівцями та студентами біологічного факультету кафедри “Cадово-паркове господарство”. Декоративні рослини, понад 50 видів, серед яких 7 видів ялівцю, 3 види тиса, туї 2-ох видів, 10 видів декоративних квітучих кущів, 10 видів багаторічних трав’янистих рослин, а також, сосна гірська, береза повисла, магнолія, акація жовта, бук лісовий, лаванда та інші, придбані за сприяння відділу екології за кошти міського екологічного фонду, спонсорів та меценатів, серед яких і депутати Луцької міської ради.Мета заходу полягає у приверненні уваги дітей до різноманіття світу навколо нас, до краси і неповторності природи. А також до необхідності вивчати, знати і берегти такий тендітний світ живої природи. Заповідання окремих природних територій, створення ботанічних садів, заповідних об’єктів місцевого значення, ботанічних куточків на території різних закладів - є одним із способів збереження та примноження природи України, своєї місцевості, свого міста, де ти народився і виріс, своєї малої Батьківщини. Обов’язок кожного лучанина берегти та примножувати природу рідного міста, а також навчити дітей любити світ навколо себе, його неповторність і красу.В ході заходу відбулось урочисте відкриття ботанічного куточка «Абетка рослинного світу», свято за участю дошкільнят, висаджування рослин у новоствореному ботанічному куточку.Різноманітні еколого-патріотичні акції вже не вперше проводяться спільно управлінням освіти з відділом екології Луцької міської ради, адже вважаємо що навчати дитину любити природу необхідно з самого раннього віку через безпосереднє спілкування, догляд за рослинами спільно з вихователями та батьками.