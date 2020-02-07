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Скорочена реабілітація: єдиний в Луцьку центр для дітей з інвалідністю працює лише дві години.ВІДЕО

Скорочена реабілітація: єдиний в Луцьку центр для дітей з інвалідністю працює лише дві години.ВІДЕО
Не більше двох годин вдень можуть перебувати нині діти у державному центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "Пролісок", – розповіла Суспільному виконувачка обов’язків директора Людмила Казмірук. Такий режим роботи ввели через карантин.

Нині центр відвідують щодня 70-80 дітей.

Обмеження в годинах роботи закладу заважають процесу реабілітації, – каже мама дитини з інвалідністю Ірина Жур. З її слів, батьки не мають альтернативи, адже "Пролісок" – єдиний заклад у Луцьку, куди змогла віддати дитину на реабілітацію.
Скорочена реабілітація: єдиний в Луцьку центр для дітей з інвалідністю працює лише дві години.ВІДЕО

Сину Ірини Жур 12 років. Хлопець не ходить та не розмовляє. Центр реабілітації для дітей з інвалідністю "Пролісок" відвідують з трьох років. До введення карантинних обмежень у вересні торік, розповідає Ірина, син займався у центрі п'ять годин. Нині - дві.

"Цього часу недостатньо. Дитину треба одягнути, роздягнути. Є діти важкі, є дорослі, з якими уже взагалі навіть ці маніпуляції досить складні", – каже мама.

Думку Ірини Жур підтримують й інші батьки, чиї діти займаються у "Проліску".
Скорочена реабілітація: єдиний в Луцьку центр для дітей з інвалідністю працює лише дві години.ВІДЕО

У Проліску реабілітацію отримують діти від 0 до 18 років, каже виконувачка обов’язків директора Людмила Казмірук. Реабілітацію надають безплатно, заклад підпорядковується Міністерству соцполітики.
Скорочена реабілітація: єдиний в Луцьку центр для дітей з інвалідністю працює лише дві години.ВІДЕО

Зі слів керівниці, якщо повернутися до п’ятигодинного перебування, каже Людмила Казмірук, потрібно харчувати дітей. Карантинні норми не дозволяють нагодувати усіх одночасно в їдальні.

До карантинних обмежень діти з районів приїздили у центр на стаціонарне перебування. Нині ж батьки просять збільшити години роботи закладу, але вплинути на ситуацію не можуть.


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Теги: Пролісок, центр реабілітації, Казмірчук
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