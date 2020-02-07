Скорочена реабілітація: єдиний в Луцьку центр для дітей з інвалідністю працює лише дві години.ВІДЕО

Людмила Казмірук. Такий режим роботи ввели через карантин.



Нині центр відвідують щодня 70-80 дітей.



Обмеження в годинах роботи закладу заважають процесу реабілітації, – каже мама дитини з інвалідністю Ірина Жур. З її слів, батьки не мають альтернативи, адже "Пролісок" – єдиний заклад у Луцьку, куди змогла віддати дитину на реабілітацію.



Сину Ірини Жур 12 років. Хлопець не ходить та не розмовляє. Центр реабілітації для дітей з інвалідністю "Пролісок" відвідують з трьох років. До введення карантинних обмежень у вересні торік, розповідає Ірина, син займався у центрі п'ять годин. Нині - дві.



"Цього часу недостатньо. Дитину треба одягнути, роздягнути. Є діти важкі, є дорослі, з якими уже взагалі навіть ці маніпуляції досить складні", – каже мама.



Думку Ірини Жур підтримують й інші батьки, чиї діти займаються у "Проліску".



У Проліску реабілітацію отримують діти від 0 до 18 років, каже виконувачка обов’язків директора Людмила Казмірук. Реабілітацію надають безплатно, заклад підпорядковується Міністерству соцполітики.



Зі слів керівниці, якщо повернутися до п’ятигодинного перебування, каже Людмила Казмірук, потрібно харчувати дітей. Карантинні норми не дозволяють нагодувати усіх одночасно в їдальні.



До карантинних обмежень діти з районів приїздили у центр на стаціонарне перебування. Нині ж батьки просять збільшити години роботи закладу, але вплинути на ситуацію не можуть.





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