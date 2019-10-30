вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянина вилучили зброю та боєприпаси: йому «світить» до семи років за ґратами

У волинянина вилучили зброю та боєприпаси: йому «світить» до семи років за ґратами
Поліція вилучила у 43-річного мешканця Луцького району зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Правопорушника, 43-річного жителя Луцького району, виявили співробітники групи реагування патрульної поліції поблизу села Городище-1. У нього правоохоронці вилучили 16 набоїв калібру 9 мм, два ножі та пневматичну гвинтівку.

Усе направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідування за ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

У волинянина вилучили зброю та боєприпаси: йому «світить» до семи років за ґратами

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, зброя, боєприпаси, Луцький район, Городище, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 3 червня
Сьогодні, 19:00
У волинянина вилучили зброю та боєприпаси: йому «світить» до семи років за ґратами
Сьогодні, 18:30
Судитимуть керівника підприємства, яке незаконно рубало дерева у нацпарку на Волині
Сьогодні, 17:55
Зловили волинянина, який торгував фальшивими довідками про негативний тест на коронавірус
Сьогодні, 17:47
У Луцькому замку відбудеться турнір з ММА
Сьогодні, 17:26
Схожі новини
Волинянину загрожує до семи років в'язниці через домашній «арсенал» зброї і боєприпасів Волинянину загрожує до семи років в'язниці через домашній «арсенал» зброї і боєприпасів
30 жовтень, 2019, 18:47
Волинянину «світить» до семи років ув'язнення за незаконне зберігання зброї Волинянину «світить» до семи років ув'язнення за незаконне зберігання зброї
17 травень, 14:13
Призначили нового головного поліцейського Луцького району: що про нього відомо Призначили нового головного поліцейського Луцького району: що про нього відомо
17 серпень, 2020, 22:57
На Волині викрили «майстерню», де чоловік незаконно переробляв вогнепальну зброю. ВІДЕО На Волині викрили «майстерню», де чоловік незаконно переробляв вогнепальну зброю. ВІДЕО
30 липень, 2020, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 3 червня
Сьогодні, 19:00
 0
У волинянина вилучили зброю та боєприпаси: йому «світить» до семи років за ґратами
Сьогодні, 18:30
 0
Судитимуть керівника підприємства, яке незаконно рубало дерева у нацпарку на Волині
Сьогодні, 17:55
 0
Зловили волинянина, який торгував фальшивими довідками про негативний тест на коронавірус
Сьогодні, 17:47
 0
У Луцькому замку відбудеться турнір з ММА
Сьогодні, 17:26
 0
Медіа
відео
1/8