У волинянина вилучили зброю та боєприпаси: йому «світить» до семи років за ґратами





Про це



Правопорушника, 43-річного жителя Луцького району, виявили співробітники групи реагування патрульної поліції поблизу села Городище-1. У нього правоохоронці вилучили 16 набоїв калібру 9 мм, два ножі та пневматичну гвинтівку.



Усе направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.



За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідування за ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція вилучила у 43-річного мешканця Луцького району зброю та боєприпаси.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Правопорушника, 43-річного жителя Луцького району, виявили співробітники групи реагування патрульної поліції поблизу села Городище-1. У нього правоохоронці вилучили 16 набоїв калібру 9 мм, два ножі та пневматичну гвинтівку.Усе направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідування за ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

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