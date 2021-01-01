У МОЗ – нові заступники міністра та головний санітарний лікар
Сьогодні, 17:11
На засіданні уряду 2 червня призначили заступників міністра охорони здоров'я: ними стали Ігор Кузін та Петро Ємець.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "ТСН".
"Кабінет Міністрів України призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра: Ігор Кузін та Петро Ємець, вітаю у команді Міністерства охорони здоров'я! Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати усе заплановане. Працюємо!", - зазначив Ляшко.
На посаду головного санітарного лікаря України призначили заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "ТСН".
"Кабінет Міністрів України призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра: Ігор Кузін та Петро Ємець, вітаю у команді Міністерства охорони здоров'я! Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати усе заплановане. Працюємо!", - зазначив Ляшко.
На посаду головного санітарного лікаря України призначили заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна.
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