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У МОЗ – нові заступники міністра та головний санітарний лікар

У МОЗ – нові заступники міністра та головний санітарний лікар
На засіданні уряду 2 червня призначили заступників міністра охорони здоров'я: ними стали Ігор Кузін та Петро Ємець.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "ТСН".

"Кабінет Міністрів України призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра: Ігор Кузін та Петро Ємець, вітаю у команді Міністерства охорони здоров'я! Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати усе заплановане. Працюємо!", - зазначив Ляшко.

На посаду головного санітарного лікаря України призначили заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна.

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Теги: МОЗ, команда Ляшка, нові міністри
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