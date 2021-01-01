У МОЗ – нові заступники міністра та головний санітарний лікар

Ігор Кузін та Петро Ємець.



Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає



"Кабінет Міністрів України призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра: Ігор Кузін та Петро Ємець, вітаю у команді Міністерства охорони здоров'я! Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати усе заплановане. Працюємо!", - зазначив Ляшко.



На посаду головного санітарного лікаря України призначили заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна.

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