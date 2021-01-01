У Луцькому замку відбудеться турнір з ММА
Сьогодні, 17:26
В рамках фестивалю «Європейський weekend у Луцькому Замку» відбудеться ІV Традиційний міжнародний професійний турнір з ММА «Lubart’s Warriors».
Про це повідомляють організатори заходу.
У поєдинках в професійному октагоні зійдуться найкращі бійці ММА Волині, як єдина команда Луцьких воїнів Любарта.
Нашим спортсменам протистоятимуть титуловані бійці різних країн Світу: Туреччини, Таджикистану, Алжиру, Вірменії, Білорусії та Азербайджану.
Організаторами заходу є Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE» та офіційне представництво Ліги ММА «PROFC-Ukraine» у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють організатори заходу.
У поєдинках в професійному октагоні зійдуться найкращі бійці ММА Волині, як єдина команда Луцьких воїнів Любарта.
Нашим спортсменам протистоятимуть титуловані бійці різних країн Світу: Туреччини, Таджикистану, Алжиру, Вірменії, Білорусії та Азербайджану.
Організаторами заходу є Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE» та офіційне представництво Ліги ММА «PROFC-Ukraine» у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому замку відбудеться турнір з ММА
Сьогодні, 17:26
У МОЗ – нові заступники міністра та головний санітарний лікар
Сьогодні, 17:11
На трасі Луцьк – Ковель вщент згорів автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 17:04
Кабмін підвищив граничну ціну на бензин і дизпаливо
Сьогодні, 16:15