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У Луцькому замку відбудеться турнір з ММА

У Луцькому замку відбудеться турнір з ММА
В рамках фестивалю «Європейський weekend у Луцькому Замку» відбудеться ІV Традиційний міжнародний професійний турнір з ММА «Lubart’s Warriors».

Про це повідомляють організатори заходу.

У поєдинках в професійному октагоні зійдуться найкращі бійці ММА Волині, як єдина команда Луцьких воїнів Любарта.

Нашим спортсменам протистоятимуть титуловані бійці різних країн Світу: Туреччини, Таджикистану, Алжиру, Вірменії, Білорусії та Азербайджану.

Організаторами заходу є Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE» та офіційне представництво Ліги ММА «PROFC-Ukraine» у Волинській області.

У Луцькому замку відбудеться турнір з ММА



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Теги: ММА, турнір, Луцьк
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