У Луцькому замку відбудеться турнір з ММА





Про це повідомляють організатори заходу.



У поєдинках в професійному октагоні зійдуться найкращі бійці ММА Волині, як єдина команда Луцьких воїнів Любарта.



Нашим спортсменам протистоятимуть титуловані бійці різних країн Світу: Туреччини, Таджикистану, Алжиру, Вірменії, Білорусії та Азербайджану.



Організаторами заходу є Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE» та офіційне представництво Ліги ММА «PROFC-Ukraine» у Волинській області.









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