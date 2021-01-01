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«Домовилися з владними структурами»: в УПЛ «Верес» гратиме домашні матчі в Луцьку

«Домовилися з владними структурами»: в УПЛ «Верес» гратиме домашні матчі в Луцьку
Президент "Вереса" Іван Надеїн розповів, де команда буде проводити домашні матчі наступного року. Рівненський клуб достроково вийшов до Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Футбол24.

"Ми вже домовилися з владними структурами Волинської області, що в новому сезоні домашньою ареною Вереса стане луцький стадіон Авангард. Хоча ми всі сподіваємося, що у весняній частині чемпіонату Верес вже буде приймати суперників у Рівному. Поки що гріх скаржитися, реконструкція місцевого стадіону Авангард йде повним ходом. Важливо, що проблем з фінансуванням немає", - сказав Надєїн.

Також президент клубу додав, що стосовно молодіжного складу (U-19 – Футбол 24), в клубі ще не визначилися з тим, де він буде базуватись.

"Одразу три райони Рівненської області виявили бажання стати господарями календарних матчів, подивимося, де запропонують кращі умови. До речі, тренувати дублерів буде відомий у минулому футболіст Богдан Самардак, з яким ми вже підписали контракт", - сказав президент "Вереса".

Футболісти Вереса повернуться з відпустки 15 червня. Перший етап підготовки до нових випробувань пройде в Рівному, а другий – у Винниках, де у підопічних Юрія Вірта будуть не тільки якісні поля, а й кваліфіковані спаринг-партнери.

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Теги: Волинь, Луцьк, футбол
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