У музеї Луцька зберігатимуться «Очі волинської журналістики». ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба обласної ради.



Виставка стартувала 3 червня. Її автор – заслужений журналіст України Валерій Мельник. На виставці представлені фотопортрети працівників інформаційної сфери області 2007-2020 років, які автор зробив у різні роки. Загалом тут представлені більше 200 фотографій.



«Я робив ці фото в перервах, – розповідає автор виставки Валерій Мельник. – За 5 хвилин до події фотозйомку робив, під час переїздів, під час неформального спілкування. Результати цієї праці назбиралися у колекцію, яка зараз представлена в обласному краєзнавчому музеї». До речі, автор передасть цю добірку фотографій у фонди музею.



Директор музею Оксана Важатко підкреслила, що робота журналістів дуже важлива, адже усі, особливо краєзнавці, з нетерпінням чекають матеріалів від журналістів, відгуків на свою роботу, і завжди намагаються зробити так, аби відгук був позитивний.



«Бо через фото і слово журналістів сприймається наша робота, – каже Оксана Важатко. – Тому нам дуже хотілося акумулювати журналістів в переддень їхнього свята і створити таку подію, щоб зібрати їх разом».



Про те, як відбувалася виставка та, хто на неї завітав дивіться з сюжету



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському краєзнавчому музеї відбулося відкриття персональної виставки «Очі волинської журналістики. Ностальгія». Вона приурочена до професійного свята працівників засобів масової інформації – Міжнародного дня журналіста.Про це повідомляє пресслужба обласної ради.Виставка стартувала 3 червня. Її автор – заслужений журналіст УкраїниНа виставці представлені фотопортрети працівників інформаційної сфери області 2007-2020 років, які автор зробив у різні роки. Загалом тут представлені більше 200 фотографій.«Я робив ці фото в перервах, – розповідає автор виставки Валерій Мельник. – За 5 хвилин до події фотозйомку робив, під час переїздів, під час неформального спілкування. Результати цієї праці назбиралися у колекцію, яка зараз представлена в обласному краєзнавчому музеї». До речі, автор передасть цю добірку фотографій у фонди музею.Директор музеюпідкреслила, що робота журналістів дуже важлива, адже усі, особливо краєзнавці, з нетерпінням чекають матеріалів від журналістів, відгуків на свою роботу, і завжди намагаються зробити так, аби відгук був позитивний.«Бо через фото і слово журналістів сприймається наша робота, – каже Оксана Важатко. – Тому нам дуже хотілося акумулювати журналістів в переддень їхнього свята і створити таку подію, щоб зібрати їх разом».Про те, як відбувалася виставка та, хто на неї завітав дивіться з сюжету www.volyn.com.ua.

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