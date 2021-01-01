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У музеї Луцька зберігатимуться «Очі волинської журналістики». ВІДЕО

У музеї Луцька зберігатимуться «Очі волинської журналістики». ВІДЕО
У Волинському краєзнавчому музеї відбулося відкриття персональної виставки «Очі волинської журналістики. Ностальгія». Вона приурочена до професійного свята працівників засобів масової інформації – Міжнародного дня журналіста.

Про це повідомляє пресслужба обласної ради.

Виставка стартувала 3 червня. Її автор – заслужений журналіст України Валерій Мельник. На виставці представлені фотопортрети працівників інформаційної сфери області 2007-2020 років, які автор зробив у різні роки. Загалом тут представлені більше 200 фотографій.

«Я робив ці фото в перервах, – розповідає автор виставки Валерій Мельник. – За 5 хвилин до події фотозйомку робив, під час переїздів, під час неформального спілкування. Результати цієї праці назбиралися у колекцію, яка зараз представлена в обласному краєзнавчому музеї». До речі, автор передасть цю добірку фотографій у фонди музею.

Директор музею Оксана Важатко підкреслила, що робота журналістів дуже важлива, адже усі, особливо краєзнавці, з нетерпінням чекають матеріалів від журналістів, відгуків на свою роботу, і завжди намагаються зробити так, аби відгук був позитивний.

«Бо через фото і слово журналістів сприймається наша робота, – каже Оксана Важатко. – Тому нам дуже хотілося акумулювати журналістів в переддень їхнього свята і створити таку подію, щоб зібрати їх разом».

Про те, як відбувалася виставка та, хто на неї завітав дивіться з сюжету www.volyn.com.ua.

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Теги: Валерій Мельник, фотовиставка, музей, очі волинської журналістики
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