У ставку на Волині втопилася дитина
03 червень, 22:38
У селі Затурці Володимир-Волинського району у ставку втопився хлопчик приблизно 11 років.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Зазначається, що в дитини впав тапочок у воду, він за ним поліз і потонув.
У ставку глибина до 9 метрів. На місце пригоди викликали рятувальників, вони і дістали тіло.
Усі деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Зазначається, що в дитини впав тапочок у воду, він за ним поліз і потонув.
У ставку глибина до 9 метрів. На місце пригоди викликали рятувальників, вони і дістали тіло.
Усі деталі - згодом.
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