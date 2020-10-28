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У ставку на Волині втопилася дитина

У ставку на Волині втопилася дитина
У селі Затурці Володимир-Волинського району у ставку втопився хлопчик приблизно 11 років.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Зазначається, що в дитини впав тапочок у воду, він за ним поліз і потонув.

У ставку глибина до 9 метрів. На місце пригоди викликали рятувальників, вони і дістали тіло.

Усі деталі - згодом.

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Теги: Затурці, втопилася дитина
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