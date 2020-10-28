У ставку на Волині втопилася дитина





Про це Інформаційному агентству



Зазначається, що в дитини впав тапочок у воду, він за ним поліз і потонув.



У ставку глибина до 9 метрів. На місце пригоди викликали рятувальників, вони і дістали тіло.



Усі деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Затурці Володимир-Волинського району у ставку втопився хлопчик приблизно 11 років.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Зазначається, що в дитини впав тапочок у воду, він за ним поліз і потонув.У ставку глибина до 9 метрів. На місце пригоди викликали рятувальників, вони і дістали тіло.Усі деталі - згодом.

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