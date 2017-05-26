П'яний лучанин не впорався з керуванням та з’їхав у кювет





Про це



Сьогодні, 7 червня, вночі патрульні отримали повідомлення про ДТП, яке трапилося на вулиці Шевченка, що у Луцьку. Інспектори прибули на місце події та виявили автомобіль Audi A4 з механічними пошкодженнями, який з’їхав у кювет.



Також на місці автопригоди працювали медики. На щастя, керманич шпиталізації не потребував. Однак, під час спілкування з 30-річним водієм, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на стан сп’яніння в присутності двох свідків за допомогою спеціального технічного засобу, який після проведення тесту показав — 2.31 проміле.



Тож на винуватця ДТП патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп‘яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 139 (Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій в стані сп’яніння не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.Сьогодні, 7 червня, вночі патрульні отримали повідомлення про ДТП, яке трапилося на вулиці Шевченка, що у Луцьку. Інспектори прибули на місце події та виявили автомобіль Audi A4 з механічними пошкодженнями, який з’їхав у кювет.Також на місці автопригоди працювали медики. На щастя, керманич шпиталізації не потребував. Однак, під час спілкування з 30-річним водієм, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на стан сп’яніння в присутності двох свідків за допомогою спеціального технічного засобу, який після проведення тесту показав — 2.31 проміле.Тож на винуватця ДТП патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп‘яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 139 (Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд) КУпАП.

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