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П'яний лучанин не впорався з керуванням та з’їхав у кювет

П'яний лучанин не впорався з керуванням та з’їхав у кювет
У Луцьку водій в стані сп’яніння не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Сьогодні, 7 червня, вночі патрульні отримали повідомлення про ДТП, яке трапилося на вулиці Шевченка, що у Луцьку. Інспектори прибули на місце події та виявили автомобіль Audi A4 з механічними пошкодженнями, який з’їхав у кювет.

Також на місці автопригоди працювали медики. На щастя, керманич шпиталізації не потребував. Однак, під час спілкування з 30-річним водієм, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на стан сп’яніння в присутності двох свідків за допомогою спеціального технічного засобу, який після проведення тесту показав — 2.31 проміле.

Тож на винуватця ДТП патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп‘яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 139 (Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд) КУпАП.

П'яний лучанин не впорався з керуванням та з’їхав у кювет

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Теги: Луцьк, п'яний водій, ДТП, кювет
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