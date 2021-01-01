У Луцьку Volkswagen влетів у сходи туристичного магазину. ФОТО
Сьогодні, 17:15
У Луцьку водій автомобіля Volkswagen влетів у сходи туристичного магазину «Миклухо Маклай».
Інцидент трапився 7 червня близько 16-ї години, - пишуть Волинські новини.
За попередньою інформацією, водій Volkswagen протаранив сходи торгового закладу, що на проспекті Соборності, 28. Від удару вистрелила подушка безпеки. Ймовірно, причиною аварії стало перевищення швидкості.
Водій вилетів з проспекту, перетнув пішохідну зону та велосипедну доріжку і зупинили його лише сходи магазину.
Станом на 16:30 на місці працює поліція.
Зі слів очевидців, у водія травмована рука, зовнішніх ознак сп'яніння немає.
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Інцидент трапився 7 червня близько 16-ї години, - пишуть Волинські новини.
За попередньою інформацією, водій Volkswagen протаранив сходи торгового закладу, що на проспекті Соборності, 28. Від удару вистрелила подушка безпеки. Ймовірно, причиною аварії стало перевищення швидкості.
Водій вилетів з проспекту, перетнув пішохідну зону та велосипедну доріжку і зупинили його лише сходи магазину.
Станом на 16:30 на місці працює поліція.
Зі слів очевидців, у водія травмована рука, зовнішніх ознак сп'яніння немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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