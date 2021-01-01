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У Луцьку Volkswagen влетів у сходи туристичного магазину. ФОТО

У Луцьку Volkswagen влетів у сходи туристичного магазину. ФОТО
У Луцьку водій автомобіля Volkswagen влетів у сходи туристичного магазину «Миклухо Маклай».

Інцидент трапився 7 червня близько 16-ї години, - пишуть Волинські новини.

За попередньою інформацією, водій Volkswagen протаранив сходи торгового закладу, що на проспекті Соборності, 28. Від удару вистрелила подушка безпеки. Ймовірно, причиною аварії стало перевищення швидкості.

Водій вилетів з проспекту, перетнув пішохідну зону та велосипедну доріжку і зупинили його лише сходи магазину.

Станом на 16:30 на місці працює поліція.

Зі слів очевидців, у водія травмована рука, зовнішніх ознак сп'яніння немає.
У Луцьку Volkswagen влетів у сходи туристичного магазину. ФОТО
У Луцьку Volkswagen влетів у сходи туристичного магазину. ФОТО
У Луцьку Volkswagen влетів у сходи туристичного магазину. ФОТО
У Луцьку Volkswagen влетів у сходи туристичного магазину. ФОТО
У Луцьку Volkswagen влетів у сходи туристичного магазину. ФОТО
У Луцьку Volkswagen влетів у сходи туристичного магазину. ФОТО
У Луцьку Volkswagen влетів у сходи туристичного магазину. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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