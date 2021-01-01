У Луцьку Volkswagen влетів у сходи туристичного магазину. ФОТО





Інцидент трапився 7 червня близько 16-ї години, - пишуть



За попередньою інформацією, водій Volkswagen протаранив сходи торгового закладу, що на проспекті Соборності, 28. Від удару вистрелила подушка безпеки. Ймовірно, причиною аварії стало перевищення швидкості.



Водій вилетів з проспекту, перетнув пішохідну зону та велосипедну доріжку і зупинили його лише сходи магазину.



Станом на 16:30 на місці працює поліція.



Зі слів очевидців, у водія травмована рука, зовнішніх ознак сп'яніння немає.



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