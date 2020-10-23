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У Луцьку викрили подружжя, яке збувало наркотики через «закладки»

У Луцьку викрили подружжя, яке збувало наркотики через «закладки»
Правоохоронці провели обшуки в оселі жителів Луцька, причетних до реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин через "закладки".

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратруи Волині.

Правоохоронцями встановлені факти отримання 38-річним лучанином та його 35-річною дружиною посилок із амфетаміном на пошті.

Згодом цю ж речовину та ще канабіс вилучені під час санкціонованого судом обшуку в їхньому помешканні.

Відомості про факти незаконного придбання та зберігання з метою збуту за попередньою змовою групою осіб особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.2 ст. 307 КК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.

Вирішується питання про повідомлення громадянам про підозру у вчиненні злочинів.

Фото - ілюстративне

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Теги: подружжя, наркотики, закладки
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