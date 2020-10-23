У Луцьку викрили подружжя, яке збувало наркотики через «закладки»

Правоохоронці провели обшуки в оселі жителів Луцька, причетних до реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин через "закладки".Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратруи Волині.Правоохоронцями встановлені факти отримання 38-річним лучанином та його 35-річною дружиною посилок із амфетаміном на пошті.Згодом цю ж речовину та ще канабіс вилучені під час санкціонованого судом обшуку в їхньому помешканні.Відомості про факти незаконного придбання та зберігання з метою збуту за попередньою змовою групою осіб особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.2 ст. 307 КК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.Вирішується питання про повідомлення громадянам про підозру у вчиненні злочинів.