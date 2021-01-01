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Збірна України розгромила Кіпр у товариському матчі

Збірна України розгромила Кіпр у товариському матчі
Збірна України у завершальному товариському матчі перед стартом чемпіонату Європи з футболу 2020 розгромила команду Кіпру з рахунком 4:0.

Цей матч українська команда провела у новій формі, що була презентована напередодні, - пише "Українська правда".

Поєдинок відбувся у Харкові у понеділок 7 червня.

Синьо-жовті не мали жодних проблем, а кількість моментів біля воріт кіпрської команди перевалила за десяток. Лише у перші 30 хвилин поєдинку три моменти не реалізував Роман Яремчук, Олександр Зінченко поцілив у штангу, а Олександр Зубков не зумів переграти воротаря.

На 37 хвилині рахунок стає 1:0. Зубкова у штрафному майданчику збивають, і суддя вилучає гравця збірної Кіпру та ставить пенальті. З 11 метрів Андрій Ярмоленко пробив без шансів для голкіпера - 1:0.

На 45 хвилині Україна забиває другий гол і знову з пенальті. У штрафній кіпріотів м`яч влучив у руку гравцю і арбітр знову вказує з на 11 метрів. Цього разу з позначки був влучний Зінченко - 2:0.

Другий тайм не змінив малюнку гри. На 59 хвилині після парепасовки Зінченка з Марлосом Яремчук з пари метрів таки пробив ворота збірної Кіпру - 3:0. На 65-й хвилині підопічні Андрія Шевченка забивають четвертий гол. Ярмоленко вдарив з метрів 17 і м`яч зрикошетив від спини захисника і залетів у кут воріт - 4:0. В останні хвилини зустрічі міг збільшити рахунок Артем Беседін, але виручив воротар гостей.

Зазначимо, що вже в неділю 13 червня збірна України матчем з Нідерландами стартує у фінальній частині Євро-2020.

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Теги: Україна, футбол
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