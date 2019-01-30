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На Волині нагородили юну гімнастку

На Волині нагородили юну гімнастку
Нагородили 16-річну гімнастку з Волині Дарію Іваник.

Про це інформує Волинська ОДА.

Днями в облдержадміністрації волинській гімнастці Дарії Іваник вручили нагороду за досягнення високих спортивних результатів та підвищення рейтингу області на всеукраїнському рівні. Зокрема, Дарія Іваник отримала Грамоту управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Слід зазначити, що 16-ти річна спортсменка розпочала займатись художньою гімнастикою у 2012 році під керівництвом тренерів-викладачів Тетяни Петрівни Фігель та Олени Анатоліївни Ваврисевич.

Починаючи з 2013 року, гімнастка активно виступає на офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Окрім того, Дарія Іваник входить у збірну Волині з художньої гімнастики. Є багаторазовою переможницею та призеркою Волинської області з гімнастики художньої в індивідуальному заліку, серед своєї вікової групи.

На Волині нагородили юну гімнастку


У 2018 році увійшла у 20 найкращих гімнасток України в індивідуальному заліку.

У 2019 році вперше виконала норматив «Кандидата в майстри спорту України». У цьому ж році на чемпіонаті України з гімнастики художньої (11-14.06.2019 Київ) в груповому заліку посіла почесне ІІІ місце.

У 2020 році на Командному чемпіонаті України з художньої гімнастики (12-14.08.2020 Київ) в груповому заліку зайняла 8 місце.

Також Дарія Іваник у складі збірної команди Волинської області у 2021 році взяла участь в чемпіонаті України з художньої гімнасти. Де зайняла 9 місце у групових вправах (14-18.05.2021 Київ) та ІІІ місце на ІІІ літній гімназіади України (19-20.05.2021 Біла Церква).

На Волині нагородили юну гімнастку

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Теги: Волинь, спорт, художня гімнастика, Дарія Іваник, нагорода
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