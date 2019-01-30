На Волині нагородили юну гімнастку
Сьогодні, 20:50
Нагородили 16-річну гімнастку з Волині Дарію Іваник.
Про це інформує Волинська ОДА.
Днями в облдержадміністрації волинській гімнастці Дарії Іваник вручили нагороду за досягнення високих спортивних результатів та підвищення рейтингу області на всеукраїнському рівні. Зокрема, Дарія Іваник отримала Грамоту управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Слід зазначити, що 16-ти річна спортсменка розпочала займатись художньою гімнастикою у 2012 році під керівництвом тренерів-викладачів Тетяни Петрівни Фігель та Олени Анатоліївни Ваврисевич.
Починаючи з 2013 року, гімнастка активно виступає на офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
Окрім того, Дарія Іваник входить у збірну Волині з художньої гімнастики. Є багаторазовою переможницею та призеркою Волинської області з гімнастики художньої в індивідуальному заліку, серед своєї вікової групи.
У 2018 році увійшла у 20 найкращих гімнасток України в індивідуальному заліку.
У 2019 році вперше виконала норматив «Кандидата в майстри спорту України». У цьому ж році на чемпіонаті України з гімнастики художньої (11-14.06.2019 Київ) в груповому заліку посіла почесне ІІІ місце.
У 2020 році на Командному чемпіонаті України з художньої гімнастики (12-14.08.2020 Київ) в груповому заліку зайняла 8 місце.
Також Дарія Іваник у складі збірної команди Волинської області у 2021 році взяла участь в чемпіонаті України з художньої гімнасти. Де зайняла 9 місце у групових вправах (14-18.05.2021 Київ) та ІІІ місце на ІІІ літній гімназіади України (19-20.05.2021 Біла Церква).
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Про це інформує Волинська ОДА.
Днями в облдержадміністрації волинській гімнастці Дарії Іваник вручили нагороду за досягнення високих спортивних результатів та підвищення рейтингу області на всеукраїнському рівні. Зокрема, Дарія Іваник отримала Грамоту управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Слід зазначити, що 16-ти річна спортсменка розпочала займатись художньою гімнастикою у 2012 році під керівництвом тренерів-викладачів Тетяни Петрівни Фігель та Олени Анатоліївни Ваврисевич.
Починаючи з 2013 року, гімнастка активно виступає на офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
Окрім того, Дарія Іваник входить у збірну Волині з художньої гімнастики. Є багаторазовою переможницею та призеркою Волинської області з гімнастики художньої в індивідуальному заліку, серед своєї вікової групи.
У 2018 році увійшла у 20 найкращих гімнасток України в індивідуальному заліку.
У 2019 році вперше виконала норматив «Кандидата в майстри спорту України». У цьому ж році на чемпіонаті України з гімнастики художньої (11-14.06.2019 Київ) в груповому заліку посіла почесне ІІІ місце.
У 2020 році на Командному чемпіонаті України з художньої гімнастики (12-14.08.2020 Київ) в груповому заліку зайняла 8 місце.
Також Дарія Іваник у складі збірної команди Волинської області у 2021 році взяла участь в чемпіонаті України з художньої гімнасти. Де зайняла 9 місце у групових вправах (14-18.05.2021 Київ) та ІІІ місце на ІІІ літній гімназіади України (19-20.05.2021 Біла Церква).
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