Спало разом із матір'ю у ліжку: на Рівненщині задушилося немовля





Про смерть немовляти від медиків надійшло до поліції вчора, 8 червня, близько восьмої ранку,



Слідчо-оперативна група під час огляду дитини ознак насильницької смерті не виявили. 26-річна матір пояснила, що син спав разом із нею у ліжку. Близько шостої ранку вона погодувала його, а вже орієнтовно за годину хлопчик, якому було 2,5 місяців, не подавав ознак життя.



Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії від закриття рота і носа м’яким предметом, випадкове удушення в ліжку під час сну.



У рамках кримінального провадження призначено судово-медичну експертизу, яка встановить остаточну причину смерті.



Встановили, що сім’я благополучна й характеризується позитивно, на жодних обліках не перебуває, на прийом до лікарів ходили регулярно. Батьки виховують іще двоє малолітніх дітей.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині в селі Могилянки під час сну задушилося немовля.Про смерть немовляти від медиків надійшло до поліції вчора, 8 червня, близько восьмої ранку, інформує відділ комунікації поліції Рівненщини.Слідчо-оперативна група під час огляду дитини ознак насильницької смерті не виявили. 26-річна матір пояснила, що син спав разом із нею у ліжку. Близько шостої ранку вона погодувала його, а вже орієнтовно за годину хлопчик, якому було 2,5 місяців, не подавав ознак життя.Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії від закриття рота і носа м’яким предметом, випадкове удушення в ліжку під час сну.У рамках кримінального провадження призначено судово-медичну експертизу, яка встановить остаточну причину смерті.Встановили, що сім’я благополучна й характеризується позитивно, на жодних обліках не перебуває, на прийом до лікарів ходили регулярно. Батьки виховують іще двоє малолітніх дітей.

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