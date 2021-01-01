Спало разом із матір'ю у ліжку: на Рівненщині задушилося немовля
Сьогодні, 12:53
На Рівненщині в селі Могилянки під час сну задушилося немовля.
Про смерть немовляти від медиків надійшло до поліції вчора, 8 червня, близько восьмої ранку, інформує відділ комунікації поліції Рівненщини.
Слідчо-оперативна група під час огляду дитини ознак насильницької смерті не виявили. 26-річна матір пояснила, що син спав разом із нею у ліжку. Близько шостої ранку вона погодувала його, а вже орієнтовно за годину хлопчик, якому було 2,5 місяців, не подавав ознак життя.
Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії від закриття рота і носа м’яким предметом, випадкове удушення в ліжку під час сну.
У рамках кримінального провадження призначено судово-медичну експертизу, яка встановить остаточну причину смерті.
Встановили, що сім’я благополучна й характеризується позитивно, на жодних обліках не перебуває, на прийом до лікарів ходили регулярно. Батьки виховують іще двоє малолітніх дітей.
Фото - ілюстративне
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Про смерть немовляти від медиків надійшло до поліції вчора, 8 червня, близько восьмої ранку, інформує відділ комунікації поліції Рівненщини.
Слідчо-оперативна група під час огляду дитини ознак насильницької смерті не виявили. 26-річна матір пояснила, що син спав разом із нею у ліжку. Близько шостої ранку вона погодувала його, а вже орієнтовно за годину хлопчик, якому було 2,5 місяців, не подавав ознак життя.
Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії від закриття рота і носа м’яким предметом, випадкове удушення в ліжку під час сну.
У рамках кримінального провадження призначено судово-медичну експертизу, яка встановить остаточну причину смерті.
Встановили, що сім’я благополучна й характеризується позитивно, на жодних обліках не перебуває, на прийом до лікарів ходили регулярно. Батьки виховують іще двоє малолітніх дітей.
Фото - ілюстративне
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