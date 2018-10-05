Судили неповнолітнього волинянина, який декілька разів проникав до будинку чоловіка та крав гроші





Про це видання



Відомо, що неповнолітній у серпні 2020 року вночі проник в будинок, де із гаманця викрав 100 доларів. Через декілька днів знову повторив крадіжку та викрав 25 800 гривень. Тоді через деякий час знову повторив свої дії та викрав 18 000 гривень, а потім ще раз 3 000 гривень та запальничку.



У суді неповнолітній повністю визнав свою вину та розкаявся. Завдані збитки потерпілому не відшкодовані.



Неповнолітнього визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого статтею 185 частиною 3 КК України та призначили покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.



На підставі статтей 75,76 КК України його звільнили від відбуття призначеного йому покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю два роки, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.



Потерпілому він сплатить матеріальну шкоду: 49 560 гривень та моральну шкоду в розмірі 7 000 гривень. В дохід держави він сплатить 2 615 гривень судових витрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили неповнолітнього студента Локачинського профтехліцею.Про це видання Район.Локачі дізналося із вироку Луцького міськрайонного суду.Відомо, що неповнолітній у серпні 2020 року вночі проник в будинок, де із гаманця викрав 100 доларів. Через декілька днів знову повторив крадіжку та викрав 25 800 гривень. Тоді через деякий час знову повторив свої дії та викрав 18 000 гривень, а потім ще раз 3 000 гривень та запальничку.У суді неповнолітній повністю визнав свою вину та розкаявся. Завдані збитки потерпілому не відшкодовані.Неповнолітнього визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого статтею 185 частиною 3 КК України та призначили покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.На підставі статтей 75,76 КК України його звільнили від відбуття призначеного йому покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю два роки, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.Потерпілому він сплатить матеріальну шкоду: 49 560 гривень та моральну шкоду в розмірі 7 000 гривень. В дохід держави він сплатить 2 615 гривень судових витрат.

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