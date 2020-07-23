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На Волині п'яний водій за кермом ВАЗа злетів у кювет, постраждало 5 людей. ФОТО

На Волині п'яний водій за кермом ВАЗа злетів у кювет, постраждало 5 людей. ФОТО
У Володимир-Волинському районі в аварії постраждало п’ятеро людей.

Автопригода трапилася вранці 10 червня на вулиці Шевченка у селі Милятин, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Відомо, що 39-річний житель селища Іваничі, керуючи автомобілем ВАЗ 2102 у стані алкогольного сп’яніння, злетів у кювет де транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди водій та четверо пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження. Його та ще двох постраждалих, серед яких - вагітна жінка, госпіталізували.

Відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Їдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Триває слідство.

На Волині п'яний водій за кермом ВАЗа злетів у кювет, постраждало 5 людей. ФОТО
На Волині п'яний водій за кермом ВАЗа злетів у кювет, постраждало 5 людей. ФОТО
На Волині п'яний водій за кермом ВАЗа злетів у кювет, постраждало 5 людей. ФОТО

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Теги: аварія, Милятин, постраждалі, кювет
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