На Волині п'яний водій за кермом ВАЗа злетів у кювет, постраждало 5 людей. ФОТО
Сьогодні, 13:19
У Володимир-Волинському районі в аварії постраждало п’ятеро людей.
Автопригода трапилася вранці 10 червня на вулиці Шевченка у селі Милятин, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Відомо, що 39-річний житель селища Іваничі, керуючи автомобілем ВАЗ 2102 у стані алкогольного сп’яніння, злетів у кювет де транспортний засіб перекинувся.
Внаслідок автопригоди водій та четверо пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження. Його та ще двох постраждалих, серед яких - вагітна жінка, госпіталізували.
Відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Їдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Триває слідство.
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Автопригода трапилася вранці 10 червня на вулиці Шевченка у селі Милятин, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Відомо, що 39-річний житель селища Іваничі, керуючи автомобілем ВАЗ 2102 у стані алкогольного сп’яніння, злетів у кювет де транспортний засіб перекинувся.
Внаслідок автопригоди водій та четверо пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження. Його та ще двох постраждалих, серед яких - вагітна жінка, госпіталізували.
Відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Їдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Триває слідство.
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