Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone 13





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Нагадаємо, що нові айфони представлять у вересні. Скоріш за все, 13 числа. Стверджується, що iPhone 13 і 13 mini оснастять 4 ГБ оперативної пам’яті. iPhone 13 Pro і 13 Pro Max зможуть похвалитися вже 6 ГБ.



Ціни на iPhone 13



iPhone 13 з накопичувачем на 64 ГБ – $ 800

iPhone 13 з накопичувачем на 128 ГБ – $ 850

iPhone 13 з накопичувачем на 256 ГБ – $ 950

iPhone 13 mini з накопичувачем на 64 ГБ – $ 700

iPhone 13 mini з накопичувачем на 128 ГБ – $ 750

iPhone 13 mini з накопичувачем на 256 ГБ – $ 850

iPhone 13 Pro з накопичувачем на 128 ГБ – $ 1050

iPhone 13 Pro з накопичувачем на 256 ГБ – $ 1150.

iPhone 13 Pro з накопичувачем на 512 ГБ – $ 1350.

iPhone 13 Pro з накопичувачем на 1 ТБ – $ 1500.

iPhone 13 Pro Max з накопичувачем на 128 ГБ – $ 1150.

iPhone 13 Pro Max з накопичувачем на 256 ГБ – $ 1250.

iPhone 13 Pro Max з накопичувачем на 512 ГБ – $ 1450

iPhone 13 Pro Max з накопичувачем на 1 ТБ – $ 1600.



Головні нововведення серії – дисплеї з частотою оновлення 120 Гц, більший розмір датчиків камер, повернення Touch ID (не підтверджено), діагональне розташування об’єктивів (у випадку з iPhone 13 і 13 mini).

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