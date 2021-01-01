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Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone 13

Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone 13
Мережеві інформатори з Китаю розкривають цінник, обсяг ОЗП і ємність флеш-накопичувачів усіх моделей серії iPhone 13.

Про це йдеться на сторінках itsider.

Нагадаємо, що нові айфони представлять у вересні. Скоріш за все, 13 числа. Стверджується, що iPhone 13 і 13 mini оснастять 4 ГБ оперативної пам’яті. iPhone 13 Pro і 13 Pro Max зможуть похвалитися вже 6 ГБ.

Ціни на iPhone 13

iPhone 13 з накопичувачем на 64 ГБ – $ 800
iPhone 13 з накопичувачем на 128 ГБ – $ 850
iPhone 13 з накопичувачем на 256 ГБ – $ 950
iPhone 13 mini з накопичувачем на 64 ГБ – $ 700
iPhone 13 mini з накопичувачем на 128 ГБ – $ 750
iPhone 13 mini з накопичувачем на 256 ГБ – $ 850
iPhone 13 Pro з накопичувачем на 128 ГБ – $ 1050
iPhone 13 Pro з накопичувачем на 256 ГБ – $ 1150.
iPhone 13 Pro з накопичувачем на 512 ГБ – $ 1350.
iPhone 13 Pro з накопичувачем на 1 ТБ – $ 1500.
iPhone 13 Pro Max з накопичувачем на 128 ГБ – $ 1150.
iPhone 13 Pro Max з накопичувачем на 256 ГБ – $ 1250.
iPhone 13 Pro Max з накопичувачем на 512 ГБ – $ 1450
iPhone 13 Pro Max з накопичувачем на 1 ТБ – $ 1600.

Головні нововведення серії – дисплеї з частотою оновлення 120 Гц, більший розмір датчиків камер, повернення Touch ID (не підтверджено), діагональне розташування об’єктивів (у випадку з iPhone 13 і 13 mini).

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Теги: технології, новинки, ціни
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