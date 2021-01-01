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На Волині водій вантажівки намагався за гроші відкупитись від патрульних

На Волині водій вантажівки намагався за гроші відкупитись від патрульних
На Волині водій, не маючи права керування, порушив ПДР та намагався за гроші підкупити патрульних.

Так, 13 червня, близько 10-ї години ранку, патрульні на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин виявили порушення ПДР транспортним засобом Daf XF з напівпричепом Bodex Kis, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Поліцейські зупинили вантажний автомобіль та встановили, що 40-річний керманич не має права керування транспортним засобом, адже не отримував посвідчення водія відповідної категорії.

Під час складання адмінматеріалів, чоловік, з метою уникнення відповідальності, пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він поклав у службовий автомобіль 400 гривень.

Патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції та склали всі необхідні адміністративні матеріали.

За вказаним фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

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Теги: патрульні, хабар, затримання, водій
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