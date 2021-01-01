На Волині водій вантажівки намагався за гроші відкупитись від патрульних

На Волині водій, не маючи права керування, порушив ПДР та намагався за гроші підкупити патрульних.Так, 13 червня, близько 10-ї години ранку, патрульні на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин виявили порушення ПДР транспортним засобом Daf XF з напівпричепом Bodex Kis, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Поліцейські зупинили вантажний автомобіль та встановили, що 40-річний керманич не має права керування транспортним засобом, адже не отримував посвідчення водія відповідної категорії.Під час складання адмінматеріалів, чоловік, з метою уникнення відповідальності, пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він поклав у службовий автомобіль 400 гривень.Патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції та склали всі необхідні адміністративні матеріали.За вказаним фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.