На Волині водій вантажівки намагався за гроші відкупитись від патрульних
Сьогодні, 14:48
На Волині водій, не маючи права керування, порушив ПДР та намагався за гроші підкупити патрульних.
Так, 13 червня, близько 10-ї години ранку, патрульні на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин виявили порушення ПДР транспортним засобом Daf XF з напівпричепом Bodex Kis, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Поліцейські зупинили вантажний автомобіль та встановили, що 40-річний керманич не має права керування транспортним засобом, адже не отримував посвідчення водія відповідної категорії.
Під час складання адмінматеріалів, чоловік, з метою уникнення відповідальності, пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він поклав у службовий автомобіль 400 гривень.
Патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції та склали всі необхідні адміністративні матеріали.
За вказаним фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
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Так, 13 червня, близько 10-ї години ранку, патрульні на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин виявили порушення ПДР транспортним засобом Daf XF з напівпричепом Bodex Kis, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Поліцейські зупинили вантажний автомобіль та встановили, що 40-річний керманич не має права керування транспортним засобом, адже не отримував посвідчення водія відповідної категорії.
Під час складання адмінматеріалів, чоловік, з метою уникнення відповідальності, пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він поклав у службовий автомобіль 400 гривень.
Патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції та склали всі необхідні адміністративні матеріали.
За вказаним фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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