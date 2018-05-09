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Вміст алкоголю у 9 разів перевищував норму: у Луцьку спіймали п'яну жінку за кермом авто

Вміст алкоголю у 9 разів перевищував норму: у Луцьку спіймали п'яну жінку за кермом авто
Луцькі патрульні виявили п'яну водійку.

Так, у ніч на 12 червня, близько 2-ої години, на проспекті Соборності патрульні помітили Opel Astra, водійка якого рухалася в темну пору доби без ввімкненого ближнього світла фар, чим порушувала ПДР, - пише пресслужба патрульної поліціє Волинської області.

Поліцейські зупинили авто, а під час спілкування та перевірки документів, виявили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння.

Жінка пройшла огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу. Результат огляду — 1,81 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.

водійка пояснила інспекторам, що поверталася з АЗС додому, де зробила покупки, оскільки проживає неподалік. Її шлях дороги незначний, тому кермувальниця сіла за кермо.

Патрульні склали на неї адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП та відсторонили від керування транспортним засобом.


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Теги: водійка, алкоголь, Луцьк, патрульні
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