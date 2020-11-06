Розповіли, коли відремонтуть дорогу від Берестечка до Горохова





Про це розповів Анатолій Посполітак.



На цей відрізок автошляху часто скаржаться водії та місцеві жителі. Відремонтувати усю дорогу, протяжністю 180 кілометрів, поки неможливо, – кажуть дорожники.



"Будемо замовляти проєктно-кошторисну документацію, щоб в наступні роки її включити в план. Одночасно зробити всю дорогу – це просто неможливо. Це треба грандіозні кошти", – розповів начальник Служби автомобільних доріг області.



Наразі в Службі автомобільних доріг перевіряють чи правильно була проведена процедура тендеру на ремонт чотирьох кілометрів шляху. Зі слів Анатолія Посполітака, це займе близько двох тижнів.



Точної дати, коли розпочнеться ремонт відрізку автошляху від Горохова до Берестечка, дорожники не називають.



Нагадаємо, у 2021 році на Волині реконструюють 46 дорожніх об’єктів. На ремонти з Державного дорожнього фонду передбачили 676,41 мільйона гривень. Як повідомили в Службі автомобільних доріг області, заплановано реконструкцію міжнародних, національних, регіональних та територіальних автошляхів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські дорожники провели тендер на ремонт чотирьох кілометрів дорожнього покриття від Горохова до Берестечка.Про це розповів Суспільному у телефонному коментарі начальник Служби автомобільних доріг областіНа цей відрізок автошляху часто скаржаться водії та місцеві жителі. Відремонтувати усю дорогу, протяжністю 180 кілометрів, поки неможливо, – кажуть дорожники."Будемо замовляти проєктно-кошторисну документацію, щоб в наступні роки її включити в план. Одночасно зробити всю дорогу – це просто неможливо. Це треба грандіозні кошти", – розповів начальник Служби автомобільних доріг області.Наразі в Службі автомобільних доріг перевіряють чи правильно була проведена процедура тендеру на ремонт чотирьох кілометрів шляху. Зі слів Анатолія Посполітака, це займе близько двох тижнів.Точної дати, коли розпочнеться ремонт відрізку автошляху від Горохова до Берестечка, дорожники не називають.Нагадаємо, у 2021 році на Волині реконструюють 46 дорожніх об’єктів. На ремонти з Державного дорожнього фонду передбачили 676,41 мільйона гривень. Як повідомили в Службі автомобільних доріг області, заплановано реконструкцію міжнародних, національних, регіональних та територіальних автошляхів.

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