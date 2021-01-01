На Луцьку на залізничному вокзалі загорівся вагон





Загоряння трапилося 15 червня, - пише



У одному з вантажних вагонів, які відстоюються на станції, загорілося сміття. Пожежу вчасно ліквідували надзвичайники. На місці працює поліція. Ймовірно у вагоні жили безхатьки, а коли виникло загоряння, вони встигли втекти до приїзду пожежних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині рятувальники гасили пожежу на залізничному вокзалі.Загоряння трапилося 15 червня, - пише Вісник і Ко У одному з вантажних вагонів, які відстоюються на станції, загорілося сміття. Пожежу вчасно ліквідували надзвичайники. На місці працює поліція. Ймовірно у вагоні жили безхатьки, а коли виникло загоряння, вони встигли втекти до приїзду пожежних.

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