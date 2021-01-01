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На Луцьку на залізничному вокзалі загорівся вагон

На Луцьку на залізничному вокзалі загорівся вагон
В обласному центрі Волині рятувальники гасили пожежу на залізничному вокзалі.

Загоряння трапилося 15 червня, - пише Вісник і Ко.

У одному з вантажних вагонів, які відстоюються на станції, загорілося сміття. Пожежу вчасно ліквідували надзвичайники. На місці працює поліція. Ймовірно у вагоні жили безхатьки, а коли виникло загоряння, вони встигли втекти до приїзду пожежних.


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Теги: Волинь, Луцьк, пожежа
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