Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу





Про це



Також за добу:



Одужали – 53,

Летальних випадків – 0.



Здійснили тестувань за добу:



методом ПЛР – 316,

методом ІФА – 355,

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 675.



Активні хворі — 685, що становить 66,4 на 100 тис. населення.



За весь час пандемії в області:



захворіли – 61962 (з них дітей – 3211 та медичних працівників –3606),

одужали – 60 096 (з них дітей – 3181 та медичних працівників –3558),

летальних випадків – 1 182 (з них медичних працівників – 29).



Здійснили тестувань за весь час:



методом ПЛР – 251 163,

методом ІФА –170 936.



Розподіл випадків:



Луцький район – 6 хворих (Луцька ТГ – 4, Колківська ТГ – 1, Підгайцівська ТГ – 1);

Володимир-Волинський район – 3 хворих (Нововолинська ТГ – 1, Володимир-Волинська ТГ – 1, Павлівська ТГ – 1);

Ковельський район – 23 хворих (Велицька ТГ – 2, Головненська ТГ – 2, Ковельська ТГ – 10, Колодяжненська ТГ – 1, Любомльська ТГ – 1, Сереховичівська ТГ – 2, Турійська ТГ – 4, Шацька ТГ – 1);

Камінь-Каширський район – 4 хворих (Камінь- Каширська ТГ – 1, Любешівська ТГ – 1, Маневицька ТГ – 2).



Проти COVID-19 за добу 16 червня 2021 року провели 1405 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 35706 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 6219 осіб. Загалом проведено 41925 щеплень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний державний санітарний лікар області інформує, що станом на 17 червня на Волині зареєстрували 36 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3, медпрацівників – 0).Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Також за добу:Одужали – 53,Летальних випадків – 0.Здійснили тестувань за добу:методом ПЛР – 316,методом ІФА – 355,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 675.Активні хворі — 685, що становить 66,4 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:захворіли – 61962 (з них дітей – 3211 та медичних працівників –3606),одужали – 60 096 (з них дітей – 3181 та медичних працівників –3558),летальних випадків – 1 182 (з них медичних працівників – 29).Здійснили тестувань за весь час:методом ПЛР – 251 163,методом ІФА –170 936.Луцький район – 6 хворих (Луцька ТГ – 4, Колківська ТГ – 1, Підгайцівська ТГ – 1);Володимир-Волинський район – 3 хворих (Нововолинська ТГ – 1, Володимир-Волинська ТГ – 1, Павлівська ТГ – 1);Ковельський район – 23 хворих (Велицька ТГ – 2, Головненська ТГ – 2, Ковельська ТГ – 10, Колодяжненська ТГ – 1, Любомльська ТГ – 1, Сереховичівська ТГ – 2, Турійська ТГ – 4, Шацька ТГ – 1);Камінь-Каширський район – 4 хворих (Камінь- Каширська ТГ – 1, Любешівська ТГ – 1, Маневицька ТГ – 2).Проти COVID-19 за добу 16 червня 2021 року провели 1405 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 35706 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 6219 осіб. Загалом проведено 41925 щеплень.

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