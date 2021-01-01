Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:49
Головний державний санітарний лікар області інформує, що станом на 17 червня на Волині зареєстрували 36 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3, медпрацівників – 0).
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Також за добу:
Одужали – 53,
Летальних випадків – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР – 316,
методом ІФА – 355,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 675.
Активні хворі — 685, що становить 66,4 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
захворіли – 61962 (з них дітей – 3211 та медичних працівників –3606),
одужали – 60 096 (з них дітей – 3181 та медичних працівників –3558),
летальних випадків – 1 182 (з них медичних працівників – 29).
Здійснили тестувань за весь час:
методом ПЛР – 251 163,
методом ІФА –170 936.
Розподіл випадків:
Луцький район – 6 хворих (Луцька ТГ – 4, Колківська ТГ – 1, Підгайцівська ТГ – 1);
Володимир-Волинський район – 3 хворих (Нововолинська ТГ – 1, Володимир-Волинська ТГ – 1, Павлівська ТГ – 1);
Ковельський район – 23 хворих (Велицька ТГ – 2, Головненська ТГ – 2, Ковельська ТГ – 10, Колодяжненська ТГ – 1, Любомльська ТГ – 1, Сереховичівська ТГ – 2, Турійська ТГ – 4, Шацька ТГ – 1);
Камінь-Каширський район – 4 хворих (Камінь- Каширська ТГ – 1, Любешівська ТГ – 1, Маневицька ТГ – 2).
Проти COVID-19 за добу 16 червня 2021 року провели 1405 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 35706 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 6219 осіб. Загалом проведено 41925 щеплень.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Також за добу:
Одужали – 53,
Летальних випадків – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР – 316,
методом ІФА – 355,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 675.
Активні хворі — 685, що становить 66,4 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
захворіли – 61962 (з них дітей – 3211 та медичних працівників –3606),
одужали – 60 096 (з них дітей – 3181 та медичних працівників –3558),
летальних випадків – 1 182 (з них медичних працівників – 29).
Здійснили тестувань за весь час:
методом ПЛР – 251 163,
методом ІФА –170 936.
Розподіл випадків:
Луцький район – 6 хворих (Луцька ТГ – 4, Колківська ТГ – 1, Підгайцівська ТГ – 1);
Володимир-Волинський район – 3 хворих (Нововолинська ТГ – 1, Володимир-Волинська ТГ – 1, Павлівська ТГ – 1);
Ковельський район – 23 хворих (Велицька ТГ – 2, Головненська ТГ – 2, Ковельська ТГ – 10, Колодяжненська ТГ – 1, Любомльська ТГ – 1, Сереховичівська ТГ – 2, Турійська ТГ – 4, Шацька ТГ – 1);
Камінь-Каширський район – 4 хворих (Камінь- Каширська ТГ – 1, Любешівська ТГ – 1, Маневицька ТГ – 2).
Проти COVID-19 за добу 16 червня 2021 року провели 1405 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 35706 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 6219 осіб. Загалом проведено 41925 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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