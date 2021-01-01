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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу

Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
Головний державний санітарний лікар області інформує, що станом на 17 червня на Волині зареєстрували 36 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3, медпрацівників – 0).

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Також за добу:

Одужали – 53,
Летальних випадків – 0.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР – 316,
методом ІФА – 355,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 675.

Активні хворі — 685, що становить 66,4 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:

захворіли – 61962 (з них дітей – 3211 та медичних працівників –3606),
одужали – 60 096 (з них дітей – 3181 та медичних працівників –3558),
летальних випадків – 1 182 (з них медичних працівників – 29).

Здійснили тестувань за весь час:

методом ПЛР – 251 163,
методом ІФА –170 936.

Розподіл випадків:

Луцький район – 6 хворих (Луцька ТГ – 4, Колківська ТГ – 1, Підгайцівська ТГ – 1);
Володимир-Волинський район – 3 хворих (Нововолинська ТГ – 1, Володимир-Волинська ТГ – 1, Павлівська ТГ – 1);
Ковельський район – 23 хворих (Велицька ТГ – 2, Головненська ТГ – 2, Ковельська ТГ – 10, Колодяжненська ТГ – 1, Любомльська ТГ – 1, Сереховичівська ТГ – 2, Турійська ТГ – 4, Шацька ТГ – 1);
Камінь-Каширський район – 4 хворих (Камінь- Каширська ТГ – 1, Любешівська ТГ – 1, Маневицька ТГ – 2).

Проти COVID-19 за добу 16 червня 2021 року провели 1405 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 35706 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 6219 осіб. Загалом проведено 41925 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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