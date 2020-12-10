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На Волині судили трьох жінок, бо їхні неповнолітні сини пиячили у селі

На Волині судили трьох жінок, бо їхні неповнолітні сини пиячили у селі
Трьох жительок Рожищенського району притягнули до відповідальності через неналежне виховання синів.

Неповнолітні хлопці випивали у селі Олександрівка Копачівської громади ввечері 25 травня. Про це йдеться у постановах Рожищенського районного суду від 10 червня, - пише Район.Рожище.

Під час розгляду справ усі жінки визнали свою вину. Про неналежну поведінку дітей вони дізналися вранці наступного дня.

Суддя Інна Гармай визнала матерів винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу, і піддала їх адміністративному стягненню у виді попередження. Усі вони заплатять в дохід держави 454 гривні судового збору.

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Теги: неповнолітні, сини, матері, алкоголь, суд
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