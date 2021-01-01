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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 18 червня

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 18 червня
На Волині за минулу добу зареєстрували 16 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 1).

Про це йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.

Відомо, що за добу одужало 25 людей, а летальних випадків немає.

Зробили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 505,
- методом ІФА (осіб) – 212,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 545.

Діючі активні випадки на сьогодні — 675, що становить 66,3 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:

- захворіло (осіб) – 61 978 (з них дітей – 3211 та медичних працівників –3607),
- одужало ( осіб) – 60 121 (з них дітей –3184 та медичних працівників –3558),
- летальних випадків (осіб) – 1 182 (з них медичних працівників –29).

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 3 хворих (Луцька ТГ – 3);
Володимир-Волинський район – 5 хворих (Володимир-Волинська ТГ – 2, Нововолинська ТГ – 1, Оваднівська ТГ – 1, Павлівська ТГ -1);
Камінь-Каширський район – 4 хворих (Камінь-Каширська ТГ – 3, Маневицька ТГ – 1);
Ковельський район – 4 хворих (Дубівська ТГ – 1, Ковельська ТГ – 1, Ратнівська ТГ – 2).

Проти COVID-19 за добу 17 червня 2021 року проведели 1385 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 36706 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 6604 особи. Загалом провели 43310 щеплень.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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