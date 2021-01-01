Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 18 червня

На Волині за минулу добу зареєстрували 16 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 1).Про це йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.Відомо, що за добу одужало 25 людей, а летальних випадків немає.Зробили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 505,- методом ІФА (осіб) – 212,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 545.Діючі активні випадки на сьогодні — 675, що становить 66,3 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 61 978 (з них дітей – 3211 та медичних працівників –3607),- одужало ( осіб) – 60 121 (з них дітей –3184 та медичних працівників –3558),- летальних випадків (осіб) – 1 182 (з них медичних працівників –29).Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцький район – 3 хворих (Луцька ТГ – 3);Володимир-Волинський район – 5 хворих (Володимир-Волинська ТГ – 2, Нововолинська ТГ – 1, Оваднівська ТГ – 1, Павлівська ТГ -1);Камінь-Каширський район – 4 хворих (Камінь-Каширська ТГ – 3, Маневицька ТГ – 1);Ковельський район – 4 хворих (Дубівська ТГ – 1, Ковельська ТГ – 1, Ратнівська ТГ – 2).Проти COVID-19 за добу 17 червня 2021 року проведели 1385 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 36706 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 6604 особи. Загалом провели 43310 щеплень.