У Луцьку підвозити товар великими вантажівками можна буде тільки вночі





Таку пропозицію хочуть розглянути на сесії Луцької міської ради 23 червня. Попередньо її обговорили на засіданні постійної комісії з питань генерального планування, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергоощадності, -



В інший час рух транспорту довжиною понад 15 метрів центральними вулицями та проспектами планують заборонити.



Член комісії, депутат Луцькради від фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» Михайло Наход переконаний, що така ідея повинна врятувати від незручномтей користувачів інших видів транспорту.



«Це рішення важливе в першу чергу через те, що великогабаритний транспорт створює дуже великі незручності для іншого транспорту. Коли, наприклад, великі фури заїжджають до "Сільпо" біля ЦУМу чи біля "Променя", вони там перекривають по декілька смуг руху, зупиняють рух і так далі. У літню пору псують асфальтне покриття, тому що це важкий транспорт. Вдень асфальт нагрівається, і шкоди ще більше», – каже депутат.



За його словами, виходом для торгових мереж, які користуються послугами фур для доставки товарів, було би змінювати графіки роботи, або ж облаштувати відповідні пункти перевантаження на в'їзді в місто чи в промислових зонах.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Великогабаритний транспорт, що здійснює довезення товарів до торгових закладів у центральній частині міста, зможе сюди заїхати лише в проміжку від 22:00 до 6:00.Таку пропозицію хочуть розглянути на сесії Луцької міської ради 23 червня. Попередньо її обговорили на засіданні постійної комісії з питань генерального планування, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергоощадності, - пише ІА «Конкурент».В інший час рух транспорту довжиною понад 15 метрів центральними вулицями та проспектами планують заборонити.Член комісії, депутат Луцькради від фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ»переконаний, що така ідея повинна врятувати від незручномтей користувачів інших видів транспорту.«Це рішення важливе в першу чергу через те, що великогабаритний транспорт створює дуже великі незручності для іншого транспорту. Коли, наприклад, великі фури заїжджають до "Сільпо" біля ЦУМу чи біля "Променя", вони там перекривають по декілька смуг руху, зупиняють рух і так далі. У літню пору псують асфальтне покриття, тому що це важкий транспорт. Вдень асфальт нагрівається, і шкоди ще більше», – каже депутат.За його словами, виходом для торгових мереж, які користуються послугами фур для доставки товарів, було би змінювати графіки роботи, або ж облаштувати відповідні пункти перевантаження на в'їзді в місто чи в промислових зонах.

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