На Волині двоє засуджених постачали наркотики до виправної колонії





Про це



Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області з колегами-правоохоронцями встановили кілька фактів протиправних дій засуджених. Зокрема, кримінальні «авторитети» організували канал постачання наркотиків на території колонії. Для організації поставок заборонених речовин зловмисники залучали інших осіб, й тих, хто перебуває на волі. «Товар» ховали у каркаси для вікон, які в подальшому потрапляли у колонію. Зокрема, правоохоронці задокументували постачання в колонію 500 таблеток «метадону» та «канабіс».



Крім цього, встановили факти незаконного заволодіння зловмисниками коштів громадян. Для цього «працювали» в соцмережах: позиціонували себе продавцями різного роду товарів та послуг, шахрайським шляхом виманювали у громадян гроші на власні банківські рахунки під різними приводами – оплати доставки товару, передплати та іншими. Отримані таким чином кошти скеровували у злочинний «общак». Ще одним способом його поповнення було вимагання щомісячної «данини» в сумі від 1 000 до 3 000 грн із засуджених виправної колонії за нібито спокійне відбування покарання.



«Смотрящі» дестабілізували визначений у виправній колонії режим, закликали в’язнів слідувати «злодійським законам», підбурювали їх продовжувати протиправну діяльність та організовуватися у злочинні угруповання.



Учора, 17 червня, оперативники спільно зі слідчими обласного управління поліції за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури та за підтримки працівників оперативного відділу колонії, КОРД, ТОР та РПОП у Волинській області провели санкціоновані обшуки у виправній установі.



Як результат, виявили та вилучили: понад 250 таблеток «метадону», понад 200 гр «канабісу», понад 20 л фальсифікованих алкогольних напоїв, 57 мобільних телефонів з сім-картами різних операторів, банківські картки, «чорнові» записи фігурантів з номерами мобільних телефонів, банківськими рахунками, обліковими записами та паролями до них, пристрої та засоби для вживання наркотичних засобів.



Наразі двом «смотрящим» повідомили про підозри. Їм інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у виправній колонії (ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України) та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Досудове розслідування триває – встановлюється повне коло спільників підозрюваних для припинення їхньої протиправної діяльності та притягнення до відповідальності.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє засуджених організували канал постачання наркотиків до виправної колонії, які ховали у каркаси для вікон. Крім того, вони встановили та поширювали свій злочинний вплив серед інших утриманців установи, різними незаконними способами поповнювали так званий «злочинний общак». Зловмисники вже мали кримінальний досвід та статус так званих «смотрящих».Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області з колегами-правоохоронцями встановили кілька фактів протиправних дій засуджених. Зокрема, кримінальні «авторитети» організували канал постачання наркотиків на території колонії. Для організації поставок заборонених речовин зловмисники залучали інших осіб, й тих, хто перебуває на волі. «Товар» ховали у каркаси для вікон, які в подальшому потрапляли у колонію. Зокрема, правоохоронці задокументували постачання в колонію 500 таблеток «метадону» та «канабіс».Крім цього, встановили факти незаконного заволодіння зловмисниками коштів громадян. Для цього «працювали» в соцмережах: позиціонували себе продавцями різного роду товарів та послуг, шахрайським шляхом виманювали у громадян гроші на власні банківські рахунки під різними приводами – оплати доставки товару, передплати та іншими. Отримані таким чином кошти скеровували у злочинний «общак». Ще одним способом його поповнення було вимагання щомісячної «данини» в сумі від 1 000 до 3 000 грн із засуджених виправної колонії за нібито спокійне відбування покарання.«Смотрящі» дестабілізували визначений у виправній колонії режим, закликали в’язнів слідувати «злодійським законам», підбурювали їх продовжувати протиправну діяльність та організовуватися у злочинні угруповання.Учора, 17 червня, оперативники спільно зі слідчими обласного управління поліції за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури та за підтримки працівників оперативного відділу колонії, КОРД, ТОР та РПОП у Волинській області провели санкціоновані обшуки у виправній установі.Як результат, виявили та вилучили: понад 250 таблеток «метадону», понад 200 гр «канабісу», понад 20 л фальсифікованих алкогольних напоїв, 57 мобільних телефонів з сім-картами різних операторів, банківські картки, «чорнові» записи фігурантів з номерами мобільних телефонів, банківськими рахунками, обліковими записами та паролями до них, пристрої та засоби для вживання наркотичних засобів.Наразі двом «смотрящим» повідомили про підозри. Їм інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у виправній колонії (ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України) та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Досудове розслідування триває – встановлюється повне коло спільників підозрюваних для припинення їхньої протиправної діяльності та притягнення до відповідальності.

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