Волинський патрульний у День батька зіграв на скрипці, а його син – на акордеоні. ВІДЕО

Діти частенько хочуть якомога швидше стати дорослими й бути "як мама" чи "як тато". Малеча повторює звички, ставить собі у приклад найрідніших. Тому дуже важливо стати гарним прикладом для своїх дітей.З цією важливою місією успішно впорався патрульний поліцейський, інформує патрульна поліція Волинської області у фейсбуці.Він майстерно грає на скрипці та став прикладом для свого 9-річного синочка. Хлопчик вже майже 5 років грає на акордеоні, виступає на різноманітних конкурсах та здобуває призові місця в Україні та інших країнах.