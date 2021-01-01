Коронавірус на Волині: скільки нових випадків хвороби виявили за минулу добу
Сьогодні, 09:49
За минулу добу на Волині зареєстрували 10 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Статистика по регіонах:
Луцький район – 6 хворих:
Луцька ТГ – 2
Боратинська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 1
Торчинська ТГ – 2
Камінь-Каширський район – 1 хворий:
Камінь-Каширська ТГ – 1
Ковельський район – 3 хворих:
Ковельська ТГ – 1
Ратнівська ТГ – 1
Турійська ТГ – 1
Усього станом на 21 червня в області зареєстрували 62 030 випадків.
Одужало – 60 216 осіб (за останню добу – 26). Летальні випадки – 1185 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 252695 осіб, за останню добу – 41 особа.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Статистика по регіонах:
Луцький район – 6 хворих:
Луцька ТГ – 2
Боратинська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 1
Торчинська ТГ – 2
Камінь-Каширський район – 1 хворий:
Камінь-Каширська ТГ – 1
Ковельський район – 3 хворих:
Ковельська ТГ – 1
Ратнівська ТГ – 1
Турійська ТГ – 1
Усього станом на 21 червня в області зареєстрували 62 030 випадків.
Одужало – 60 216 осіб (за останню добу – 26). Летальні випадки – 1185 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 252695 осіб, за останню добу – 41 особа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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