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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: скільки нових випадків хвороби виявили за минулу добу

Коронавірус на Волині: скільки нових випадків хвороби виявили за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 10 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Статистика по регіонах:

Луцький район – 6 хворих:

Луцька ТГ – 2
Боратинська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 1
Торчинська ТГ – 2

Камінь-Каширський район – 1 хворий:

Камінь-Каширська ТГ – 1
Ковельський район – 3 хворих:

Ковельська ТГ – 1
Ратнівська ТГ – 1
Турійська ТГ – 1

Усього станом на 21 червня в області зареєстрували 62 030 випадків.

Одужало – 60 216 осіб (за останню добу – 26). Летальні випадки – 1185 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 252695 осіб, за останню добу – 41 особа.

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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
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