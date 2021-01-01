Коронавірус на Волині: скільки нових випадків хвороби виявили за минулу добу





Про це інформує Волинський лабораторний центр.



Статистика по регіонах:



Луцький район – 6 хворих:



Луцька ТГ – 2

Боратинська ТГ – 1

Ківерцівська ТГ – 1

Торчинська ТГ – 2



Камінь-Каширський район – 1 хворий:



Камінь-Каширська ТГ – 1

Ковельський район – 3 хворих:



Ковельська ТГ – 1

Ратнівська ТГ – 1

Турійська ТГ – 1



Усього станом на 21 червня в області зареєстрували 62 030 випадків.



Одужало – 60 216 осіб (за останню добу – 26). Летальні випадки – 1185 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 252695 осіб, за останню добу – 41 особа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 10 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Статистика по регіонах:– 6 хворих:Луцька ТГ – 2Боратинська ТГ – 1Ківерцівська ТГ – 1Торчинська ТГ – 2– 1 хворий:Камінь-Каширська ТГ – 1Ковельський район – 3 хворих:Ковельська ТГ – 1Ратнівська ТГ – 1Турійська ТГ – 1Усього станом на 21 червня в області зареєстрували 62 030 випадків.Одужало – 60 216 осіб (за останню добу – 26). Летальні випадки – 1185 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 252695 осіб, за останню добу – 41 особа.

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