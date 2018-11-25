У волинському місті на вокзалі порізали поліцейського





Про це



За словами залізничників, поліцейський був на пероні сам, маючи зброю та спецзасоби. Його напарник в цей момент перебував у кімнаті для відпочинку, яка знаходиться неподалік в одноповерховій будівлі залізниці. Кажуть, що правоохоронець зробив зауваження п’яній компанії і отримав у відповідь два удари ножем, один з них – у шию.



На місці злочину працювала слідчо-оперативна група поліції. Злочинця затримати не вдалося.



Працівники екстреної медичної допомоги доставили пораненого поліцейського в реанімацію Ковельського МТМО. Стан його стабільно важкий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч з неділі на понеділок на залізничному вокзалі станції Ковель у сквері для відпочинку, який розташований на пероні – на захід від вокзалу, невідомий завдав ножове поранення працівнику поліції під час виконання останнім своїх службових обов’язків.Про це «Ковель media» повідомили працівники «Укрзалізниці».За словами залізничників, поліцейський був на пероні сам, маючи зброю та спецзасоби. Його напарник в цей момент перебував у кімнаті для відпочинку, яка знаходиться неподалік в одноповерховій будівлі залізниці. Кажуть, що правоохоронець зробив зауваження п’яній компанії і отримав у відповідь два удари ножем, один з них – у шию.На місці злочину працювала слідчо-оперативна група поліції. Злочинця затримати не вдалося.Працівники екстреної медичної допомоги доставили пораненого поліцейського в реанімацію Ковельського МТМО. Стан його стабільно важкий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію