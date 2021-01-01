У селі на Волині п’яне застілля між сусідами на Трійцю закінчилось смертю
Сьогодні, 09:45
В одному з сіл Володимир-Волинського району 41-річний чоловік завдав ножового удару 49-річному сусідові, від чого той помер.
Інцидент між знайомими стався 20 червня, коли вони розпивали спиртні напої, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Під час застілля між чоловіками виник конфлікт: у результаті один з них завдав ножового удару іншому в плече. Медики, які прибули на місце, констатували смерть потерпілого. Підозрюваного поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України, відомості за цим фактом зареєстрували за ст. 115 Кримінального Кодексу України (вбивство).
Зловмиснику оголосили про підозру. Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.
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Інцидент між знайомими стався 20 червня, коли вони розпивали спиртні напої, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Під час застілля між чоловіками виник конфлікт: у результаті один з них завдав ножового удару іншому в плече. Медики, які прибули на місце, констатували смерть потерпілого. Підозрюваного поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України, відомості за цим фактом зареєстрували за ст. 115 Кримінального Кодексу України (вбивство).
Зловмиснику оголосили про підозру. Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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