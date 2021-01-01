Майже 300 українців постраждали від недобросовісного роботодавця у Польщі





Як повідомляє



Усі вони з України. На роботу їх запросив співвітчизник. Зазначається, що за його послуги заплатили по 100 злотих, які він обіцяв повернути. Крім того, всі працівники зробили тест на коронавірус. Заплатили по 140 злотих з власної кишені, які їм теж мали віддати.



Проте реальність виявилася дещо іншою. Один з будівельників розповів, що отримав лише 70 злотих, саме скільки йому вдалося заробити за 10 днів. Чому так мало? Бо вирахували за приїзд 500 злотих, за житло - 80 та 200 злотих аванс. За вживання алкоголю вирахували 500 злотих. Другому працівникові вдалося заробити 300 злотих. З його рахунку теж списали 500 злотих штрафу за вживання алкоголю та 500 злотих за приїзд.



Директор готелю заперечує, що працівники могли працювати нелегально. Але чи вдасться будівельникам отримати свої зароблені кошти, поки що невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники з України надіслали анонімний лист до польської асоціації «Stop Nieuczciwym Pracodawcom», в якому просили про допомогу.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на money.pl, приблизно 200-300 робітників, які працювали на будівництві найбільшого готелю в Польщі в Поберові (Західнопоморське воєводство) постраждали від непорядного роботодавця.Усі вони з України. На роботу їх запросив співвітчизник. Зазначається, що за його послуги заплатили по 100 злотих, які він обіцяв повернути. Крім того, всі працівники зробили тест на коронавірус. Заплатили по 140 злотих з власної кишені, які їм теж мали віддати.Проте реальність виявилася дещо іншою. Один з будівельників розповів, що отримав лише 70 злотих, саме скільки йому вдалося заробити за 10 днів. Чому так мало? Бо вирахували за приїзд 500 злотих, за житло - 80 та 200 злотих аванс. За вживання алкоголю вирахували 500 злотих. Другому працівникові вдалося заробити 300 злотих. З його рахунку теж списали 500 злотих штрафу за вживання алкоголю та 500 злотих за приїзд.Директор готелю заперечує, що працівники могли працювати нелегально. Але чи вдасться будівельникам отримати свої зароблені кошти, поки що невідомо.

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