У Луцьку тимчасово не можна буде поповнити е-квиток через мобільний додаток
Сьогодні, 17:37
У Луцьку тимчасово не можна буде поповнити е-квиток через мобільний додаток та особистий кабінет для проїзду у громадському транспорту.
Про це повідомляють на сторінці Citycardnet.
Як зазначають, у зв'язку з незапланованим проведенням технічно-ремонтних робіт на сервері платіжної системи portmone, можливість поповнення електронних квитків через мобільний додаток та особистий кабінет з 22:00 буде тимчасово відсутня.
Тому просять заздалегідь подбати про поповнення електронних квитків. Про відновлення роботи обіцяють повідомити згодом.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляють на сторінці Citycardnet.
Як зазначають, у зв'язку з незапланованим проведенням технічно-ремонтних робіт на сервері платіжної системи portmone, можливість поповнення електронних квитків через мобільний додаток та особистий кабінет з 22:00 буде тимчасово відсутня.
Тому просять заздалегідь подбати про поповнення електронних квитків. Про відновлення роботи обіцяють повідомити згодом.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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