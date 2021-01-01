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У Луцьку тимчасово не можна буде поповнити е-квиток через мобільний додаток

У Луцьку тимчасово не можна буде поповнити е-квиток через мобільний додаток
У Луцьку тимчасово не можна буде поповнити е-квиток через мобільний додаток та особистий кабінет для проїзду у громадському транспорту.

Про це повідомляють на сторінці Citycardnet.

Як зазначають, у зв'язку з незапланованим проведенням технічно-ремонтних робіт на сервері платіжної системи portmone, можливість поповнення електронних квитків через мобільний додаток та особистий кабінет з 22:00 буде тимчасово відсутня.

Тому просять заздалегідь подбати про поповнення електронних квитків. Про відновлення роботи обіцяють повідомити згодом.

Просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: громадський транспорт, поповнення е-квитка, Луцьк
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