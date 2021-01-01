У Луцьку тимчасово не можна буде поповнити е-квиток через мобільний додаток та особистий кабінет для проїзду у громадському транспорту.Про це повідомляють на сторінці Citycardnet.Як зазначають, у зв'язку з незапланованим проведенням технічно-ремонтних робіт на сервері платіжної системи portmone, можливість поповнення електронних квитків через мобільний додаток та особистий кабінет з 22:00 буде тимчасово відсутня.Тому просять заздалегідь подбати про поповнення електронних квитків. Про відновлення роботи обіцяють повідомити згодом.Просять вибачення за тимчасові незручності.