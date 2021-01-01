До найближчої школи – 11 км лісом: батьки на Волині – проти закриття навчального закладу. ВІДЕО

Батьки дітей, педагоги і керівництво Красківської школи І-ІІ ступенів - проти закриття освітнього закладу. Два тижні тому їх попередили про оптимізацію школи.Про це розповів "Суспільному" директор навчального закладуУ школі навчається 26 учнів, ще 5 відвідують підготовче відділення. Якщо заклад у селі Краска закриють, то до іншої школи дітям потрібно буде добиратися 11 кілометрів лісовою дорогою.Щоб обговорити ситуацію, біля сільської школи зібралися батьки учнів, які тут навчаються.Багатодітна мамарозповідає: односельчани - проти закриття навчального закладу і переведення дітей у школу села Здомишель."Наші права порушені в такий спосіб. Я не вважаю, що для моєї дитини краще їхати по лісовій дорозі 11 кілометрів і бути там до 4 годин голодною", – каже мама чотирьох школярів.Автобусу, який буде возити дітей у інше село на навчання, громада ще не придбала. Зі слів батька одного зі школярів, лісова дорога у поганому стані.У колективі школи – 17 педагогів, 7 з них - нині в декретній відпустці. Що після оптимізації чекає на вчителів, ніхто не знає, – каже педагогиня, яка вчителює у сільській школі 35 років."Нам неофіційно сказали, що працевлаштовувати ніхто і не буде. Куди нам, то невідомо. Мабуть, що ми тільки у Польщі поповнимо наших земляків, це у кого є здоров’я", – каже жінка.За словами керівниці управління гуманітарної політики Ратнівської селищної ради, на утримання цієї малокомплектної школи необхідно витрачати мільйон 900 тисяч гривень щороку. Таких грошей, каже вона, в громаді бракує.Станом на 22 червня у громаді сформували робочу групу, яка вивчатиме матеріально-технічне забезпечення та фінансовий стан Красківської школи І-ІІ ступенів. Остаточне рішення про долю навчального закладу озвучать за два тижні, – розповів Ратнівський селищний головаНагадаємо, наразі на Волині – понад 100 малокомплектних шкіл, повідомила начальниця обласного управління освіти і наукиТретину з них територіальні громади можуть оптимізувати.