До найближчої школи – 11 км лісом: батьки на Волині – проти закриття навчального закладу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:37
Батьки дітей, педагоги і керівництво Красківської школи І-ІІ ступенів - проти закриття освітнього закладу. Два тижні тому їх попередили про оптимізацію школи.
Про це розповів "Суспільному" директор навчального закладу Василь Соботович.
У школі навчається 26 учнів, ще 5 відвідують підготовче відділення. Якщо заклад у селі Краска закриють, то до іншої школи дітям потрібно буде добиратися 11 кілометрів лісовою дорогою.
Щоб обговорити ситуацію, біля сільської школи зібралися батьки учнів, які тут навчаються.
Багатодітна мама Оксана Соботович розповідає: односельчани - проти закриття навчального закладу і переведення дітей у школу села Здомишель.
"Наші права порушені в такий спосіб. Я не вважаю, що для моєї дитини краще їхати по лісовій дорозі 11 кілометрів і бути там до 4 годин голодною", – каже мама чотирьох школярів.
Автобусу, який буде возити дітей у інше село на навчання, громада ще не придбала. Зі слів батька одного зі школярів Миколи Бідзюри, лісова дорога у поганому стані.
У колективі школи – 17 педагогів, 7 з них - нині в декретній відпустці. Що після оптимізації чекає на вчителів, ніхто не знає, – каже педагогиня Валентина Кац, яка вчителює у сільській школі 35 років.
"Нам неофіційно сказали, що працевлаштовувати ніхто і не буде. Куди нам, то невідомо. Мабуть, що ми тільки у Польщі поповнимо наших земляків, це у кого є здоров’я", – каже жінка.
За словами керівниці управління гуманітарної політики Ратнівської селищної ради Віри Чернухи, на утримання цієї малокомплектної школи необхідно витрачати мільйон 900 тисяч гривень щороку. Таких грошей, каже вона, в громаді бракує.
Станом на 22 червня у громаді сформували робочу групу, яка вивчатиме матеріально-технічне забезпечення та фінансовий стан Красківської школи І-ІІ ступенів. Остаточне рішення про долю навчального закладу озвучать за два тижні, – розповів Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.
Нагадаємо, наразі на Волині – понад 100 малокомплектних шкіл, повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Людмила Плахотна. Третину з них територіальні громади можуть оптимізувати.
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Про це розповів "Суспільному" директор навчального закладу Василь Соботович.
У школі навчається 26 учнів, ще 5 відвідують підготовче відділення. Якщо заклад у селі Краска закриють, то до іншої школи дітям потрібно буде добиратися 11 кілометрів лісовою дорогою.
Щоб обговорити ситуацію, біля сільської школи зібралися батьки учнів, які тут навчаються.
Багатодітна мама Оксана Соботович розповідає: односельчани - проти закриття навчального закладу і переведення дітей у школу села Здомишель.
"Наші права порушені в такий спосіб. Я не вважаю, що для моєї дитини краще їхати по лісовій дорозі 11 кілометрів і бути там до 4 годин голодною", – каже мама чотирьох школярів.
Автобусу, який буде возити дітей у інше село на навчання, громада ще не придбала. Зі слів батька одного зі школярів Миколи Бідзюри, лісова дорога у поганому стані.
У колективі школи – 17 педагогів, 7 з них - нині в декретній відпустці. Що після оптимізації чекає на вчителів, ніхто не знає, – каже педагогиня Валентина Кац, яка вчителює у сільській школі 35 років.
"Нам неофіційно сказали, що працевлаштовувати ніхто і не буде. Куди нам, то невідомо. Мабуть, що ми тільки у Польщі поповнимо наших земляків, це у кого є здоров’я", – каже жінка.
За словами керівниці управління гуманітарної політики Ратнівської селищної ради Віри Чернухи, на утримання цієї малокомплектної школи необхідно витрачати мільйон 900 тисяч гривень щороку. Таких грошей, каже вона, в громаді бракує.
Станом на 22 червня у громаді сформували робочу групу, яка вивчатиме матеріально-технічне забезпечення та фінансовий стан Красківської школи І-ІІ ступенів. Остаточне рішення про долю навчального закладу озвучать за два тижні, – розповів Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.
Нагадаємо, наразі на Волині – понад 100 малокомплектних шкіл, повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Людмила Плахотна. Третину з них територіальні громади можуть оптимізувати.
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