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Інтернет-шахраї ошукали лучанина майже на 50 тисяч гривень

Інтернет-шахраї ошукали лучанина майже на 50 тисяч гривень
Минулої доби до Луцького районного управління поліції звернулося троє людей із заявами про шахрайства.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Шахраї ошукали лучанина на 45 тис. грн. під приводом купівлі побутової техніки через оголошення на інтернет-сайті. Гроші чоловік перерахував на банківську картку.

Лучанка перерахувала зловмисникам 8 тис. грн за виконання певних робіт у мережі Інтернет.

Під приводом авторизації картки шахраї заволоділи грошима лучанки у розмірі 20 тис. грн. Заявниця перерахувала гроші на мобільний телефон.

За усіма фактами шахрайств відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочинів.

Фото - ілюстративне

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Теги: шахраї, лучани, поліція
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