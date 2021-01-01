В Україні подорожчає свинина та сало





Про це Ольга Махно.



За її словами, це пов’язано зі здорожчанням цін на зернові, якими годують свиней.



"Ціни на зернову групу та соняшника зросли з попереднім роком на 20-40%, а це є основними компонентами в годівлі свиней. Відповідно собівартість свинини також зросла і становить в деяких господарствах до 40 грн/ кг, а в деяких низькотехнологічних фермах ця цифра навіть більша. Сьогодні кілограм живця коштує 41-45 грн, відповідно деякі ферми працюють або в нуль, або навіть нижче рентабельності", - прокоментувала вона.



Експерт додає, що така ситуація може спричинити скорочення поголів’я свиней.



"Зниження кількості поголів’я свиней знизить попит на м'ясо на території України. Також треба звертати увагу на кількість імпорту дешевого м’яса з країн Європи", - наголосила Махно.



На думку експерта, українці стали споживати менше м’яса через високу ціну продукту.



"Українці не доїдають м’яса свинини й відповідно це також може вплинути на ціну. Потрібно звертати увагу на платоспроможність населення купувати це м'ясо. З салом ситуація така сама буде, ціна може зрости", - резюмувала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні зростають ціни на свинину, а відтак падає попит.Про це УНН розповіла експерт зі свинарства Асоціації тваринників УкраїниЗа її словами, це пов’язано зі здорожчанням цін на зернові, якими годують свиней."Ціни на зернову групу та соняшника зросли з попереднім роком на 20-40%, а це є основними компонентами в годівлі свиней. Відповідно собівартість свинини також зросла і становить в деяких господарствах до 40 грн/ кг, а в деяких низькотехнологічних фермах ця цифра навіть більша. Сьогодні кілограм живця коштує 41-45 грн, відповідно деякі ферми працюють або в нуль, або навіть нижче рентабельності", - прокоментувала вона.Експерт додає, що така ситуація може спричинити скорочення поголів’я свиней."Зниження кількості поголів’я свиней знизить попит на м'ясо на території України. Також треба звертати увагу на кількість імпорту дешевого м’яса з країн Європи", - наголосила Махно.На думку експерта, українці стали споживати менше м’яса через високу ціну продукту."Українці не доїдають м’яса свинини й відповідно це також може вплинути на ціну. Потрібно звертати увагу на платоспроможність населення купувати це м'ясо. З салом ситуація така сама буде, ціна може зрости", - резюмувала вона.

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