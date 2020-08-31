Через появу в нас Delta-штаму, Україна змінює правила перетину кордону для іноземців





Як передає Ігор Кузін.



"В Україні зареєстрували два випадки коронавірусної хвороби викликані штамом Дельта. Секвенування вірусу та підтвердження мутації було проведено Інститутом молекулярної біології та генетики 22 червня 2021 року", - повідомив Кузін.



Він додав, що для зменшення ризику поширення штаму Дельта в Україні, на сьогоднішньому засіданні Уряду вже підтримали впровадження низки заходів. Громадянам, які прибули з Індії, Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів, буде заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю). Вказана норма почне діяти з 25 червня 2021 р.



Кузін також повідомив, що до 25-го червня, за окремим дорученням РНБО, буде підготовлено комплексні пропозиції задля протидії поширенню коронавірусу штаму Дельта в Україні.



Як повідомлялося, новий штам COVID-19 - Дельта вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він розповсюджений в Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. За даними служб громадського здоров’я останньої, де новий штам відповідає за понад 60% інфікувань, він в 1,6 разів більш контагіозний, а також в 1,45 разів збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 23 червня в Україні зафіксовано два випадки коронавірусної хвороби , викликані новим штамом Дельта. Зараз пацієнти перебувають в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва під медичним наглядом. Їхній стан стабільний.Як передає Укрінформ , про це повідомив заступник міністра-головний державний санітарний лікар"В Україні зареєстрували два випадки коронавірусної хвороби викликані штамом Дельта. Секвенування вірусу та підтвердження мутації було проведено Інститутом молекулярної біології та генетики 22 червня 2021 року", - повідомив Кузін.Він додав, що для зменшення ризику поширення штаму Дельта в Україні, на сьогоднішньому засіданні Уряду вже підтримали впровадження низки заходів. Громадянам, які прибули з Індії, Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів, буде заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю). Вказана норма почне діяти з 25 червня 2021 р.Кузін також повідомив, що до 25-го червня, за окремим дорученням РНБО, буде підготовлено комплексні пропозиції задля протидії поширенню коронавірусу штаму Дельта в Україні.Як повідомлялося, новий штам COVID-19 - Дельта вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він розповсюджений в Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. За даними служб громадського здоров’я останньої, де новий штам відповідає за понад 60% інфікувань, він в 1,6 разів більш контагіозний, а також в 1,45 разів збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

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