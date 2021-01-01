У Луцькому районі чоловік ударив ножем у шию 24-річного знайомого, він помер

У селі Охотин Луцького району на ґрунті особистих неприязних стосунків чоловік наніс ножове поранення знайомому, від чого той помер.Про це інформує ГУПН в області.Учора, близько 13 години, до поліції надійшло повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень одним сусідом іншому. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 35-річний місцевий мешканець наніс удар ножем в шию іншому громадянину –24 років.Потерпілого шпиталізували до лікарні, де під час операції він помер.Відомості за цим фактом нині зареєстрували за ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваного поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до слідчого ізолятора. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.