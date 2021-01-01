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У Луцькому районі чоловік ударив ножем у шию 24-річного знайомого, він помер

У Луцькому районі чоловік ударив ножем у шию 24-річного знайомого, він помер
У селі Охотин Луцького району на ґрунті особистих неприязних стосунків чоловік наніс ножове поранення знайомому, від чого той помер.

Про це інформує ГУПН в області.

Учора, близько 13 години, до поліції надійшло повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень одним сусідом іншому. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 35-річний місцевий мешканець наніс удар ножем в шию іншому громадянину –24 років.

Потерпілого шпиталізували до лікарні, де під час операції він помер.

Відомості за цим фактом нині зареєстрували за ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваного поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до слідчого ізолятора. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.


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Теги: вбивство, удар ножем, Охотин
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