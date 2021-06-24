У Нововолинську працюватиме центр вакцинації проти коронавірусу
Сьогодні, 11:29
Цими вихідними, 26 та 27 червня, у Нововолинську працюватиме центр масової вакцинації населення.
Про це йдеться на сайті міської ради.
Зробити вакцинацію від коронавірусу можна за адресою просп. Дружби 19, приміщення амбулаторії ЗПСМ №3 (центр міста, біля міської лазні) з 9:00 до 14:00 год. Щеплення проводитимуть вакциною CoronaVac (китайського виробництва) у порядку живої черги.
Повторне введення вакцини через 28 днів.
Після другої дози видається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, що дає можливість перетинати кордон без проведення ПЛР-тестування. Свідоцтво дійсне протягом року після другої вакцинації.
До слова, центри масової вакцинації населення проти коронавірусу цими вихідними працюватимуть у Володимирі та Луцьку.
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Про це йдеться на сайті міської ради.
Зробити вакцинацію від коронавірусу можна за адресою просп. Дружби 19, приміщення амбулаторії ЗПСМ №3 (центр міста, біля міської лазні) з 9:00 до 14:00 год. Щеплення проводитимуть вакциною CoronaVac (китайського виробництва) у порядку живої черги.
Повторне введення вакцини через 28 днів.
Після другої дози видається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, що дає можливість перетинати кордон без проведення ПЛР-тестування. Свідоцтво дійсне протягом року після другої вакцинації.
До слова, центри масової вакцинації населення проти коронавірусу цими вихідними працюватимуть у Володимирі та Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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