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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Нововолинську працюватиме центр вакцинації проти коронавірусу

У Нововолинську працюватиме центр вакцинації проти коронавірусу
Цими вихідними, 26 та 27 червня, у Нововолинську працюватиме центр масової вакцинації населення.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Зробити вакцинацію від коронавірусу можна за адресою просп. Дружби 19, приміщення амбулаторії ЗПСМ №3 (центр міста, біля міської лазні) з 9:00 до 14:00 год. Щеплення проводитимуть вакциною CoronaVac (китайського виробництва) у порядку живої черги.

Повторне введення вакцини через 28 днів.

Після другої дози видається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, що дає можливість перетинати кордон без проведення ПЛР-тестування. Свідоцтво дійсне протягом року після другої вакцинації.

До слова, центри масової вакцинації населення проти коронавірусу цими вихідними працюватимуть у Володимирі та Луцьку.



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Теги: Нововолинськ, центр вакцинації, коронавірус
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