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ДТП у Княгининку: повідомили про стан постраждалих, серед яких – дитина

ДТП у Княгининку: повідомили про стан постраждалих, серед яких – дитина
У селі Княгининок трапилася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобіль марки Skoda та вантажна «Газель». В результаті лобового зіткнення постраждало троє людей. Серед них – 4-річна дитина.

Нагадаємо, автотроща трапилася 23 червня близько 14 години.

Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у ДТП постраждало троє осіб: батько і 4-річна дівчинка, та водій автомобіля Skoda. Їх з травмами різного ступеня доставили у лікарню.

У дитини попередньо діагностували забій черевної стінки та під питанням розрив нирки. У батька дівчинки – забої, а у водія Skoda – травма грудної клітки.

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Теги: Княгининок, аварія, стан постраждалих
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