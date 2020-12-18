Чимало волинян у разі хвороби не йдуть до медиків, а лікуються народними методами
Сьогодні, 13:43
У Волинській області понад 8 % людей не йдуть у медичний заклад у разі хвороби, а лікують недугу самостійно народними методами.
Про це йшлося у четвер, 24 червня, під час пресконференції «Профіль громадського здоров’я як інструмент для підвищення рівня здоров’я населення Волині».
Т.в.о. директора комунального підприємства «Волинський обласний центр громадського здоров'я» Волинської обласної ради Сергій Новосад зазначив, що на Волині – високий показник тих, хто у разі хвороби не звертаються до лікаря, а займаються самолікуванням народними засобами без ліків, зокрема народними засобами.
«Цей показник у нас кращий, аніж загальнонаціональний, проте високий – 8,5 % проти 13,7 % на загальнонаціональної рівні. Це, напевно, говорить не стільки про недовіру до лікарів, боязнь, а швидше за все, бо люди відчувають, що фінансово не зможуть потягнути навантаження, яке може на них лягти у лікувальних закладах», - зазначив Новосад.
Окрім того, на Волині досить високий показник смертності від випадкових подій – 7,8 на 100 тисяч населення, що майже вдвічі перевищує загальнонаціональний.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 24 червня, під час пресконференції «Профіль громадського здоров’я як інструмент для підвищення рівня здоров’я населення Волині».
Т.в.о. директора комунального підприємства «Волинський обласний центр громадського здоров'я» Волинської обласної ради Сергій Новосад зазначив, що на Волині – високий показник тих, хто у разі хвороби не звертаються до лікаря, а займаються самолікуванням народними засобами без ліків, зокрема народними засобами.
«Цей показник у нас кращий, аніж загальнонаціональний, проте високий – 8,5 % проти 13,7 % на загальнонаціональної рівні. Це, напевно, говорить не стільки про недовіру до лікарів, боязнь, а швидше за все, бо люди відчувають, що фінансово не зможуть потягнути навантаження, яке може на них лягти у лікувальних закладах», - зазначив Новосад.
Окрім того, на Волині досить високий показник смертності від випадкових подій – 7,8 на 100 тисяч населення, що майже вдвічі перевищує загальнонаціональний.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У луцького депутата народилася донька
Сьогодні, 14:02
Чимало волинян у разі хвороби не йдуть до медиків, а лікуються народними методами
Сьогодні, 13:43
Відпочинок на Світязі: хто і як стежить за безпекою людей. ВІДЕО
Сьогодні, 13:22
Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців
Сьогодні, 13:02