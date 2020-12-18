Чимало волинян у разі хвороби не йдуть до медиків, а лікуються народними методами

У Волинській області понад 8 % людей не йдуть у медичний заклад у разі хвороби, а лікують недугу самостійно народними методами.Про це йшлося у четвер, 24 червня, під час пресконференції «Профіль громадського здоров’я як інструмент для підвищення рівня здоров’я населення Волині».Т.в.о. директора комунального підприємства «Волинський обласний центр громадського здоров'я» Волинської обласної радизазначив, що на Волині – високий показник тих, хто у разі хвороби не звертаються до лікаря, а займаються самолікуванням народними засобами без ліків, зокрема народними засобами.«Цей показник у нас кращий, аніж загальнонаціональний, проте високий – 8,5 % проти 13,7 % на загальнонаціональної рівні. Це, напевно, говорить не стільки про недовіру до лікарів, боязнь, а швидше за все, бо люди відчувають, що фінансово не зможуть потягнути навантаження, яке може на них лягти у лікувальних закладах», - зазначив Новосад.Окрім того, на Волині досить високий показник смертності від випадкових подій – 7,8 на 100 тисяч населення, що майже вдвічі перевищує загальнонаціональний.