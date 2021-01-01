Жителі поливають городину: у громаді поблизу Луцька питну воду можуть подавати за графіком
Сьогодні, 15:05
КП “Луцькводоканал” закликає жителів Боратинської територіальної громади та мешканців Луцької громади не витрачати питну воду на полив городини.
Про це інформує Луцька міська рада.
Різке збільшення обсягів використання питної води, особливо зафіксоване у межах Боратинської громади, може призвести до перебоїв із водопостачанням та до пониження тиску води в мережі. Адже з такими темпами витрачання вода просто не встигає проходити необхідні ступені підготовки і набору в резервуарах.
"Наголошуємо, що питна вода не призначена для поливу городини і постійного зрошування газонів. Для таких цілей використовується вода зі свердловин. В іншому випадку недобросовісне зловживання водними ресурсами може негативно вплинути на громаду Луцька і Боратина. Якщо власники домоволодінь не скоротять витрати питної води на масовий полив газонів і городів, виникне необхідність в обмеженні водопостачання, зокрема в напрямку приватної забудови Боратинської громади", - зауважують у мерії.
Тому звертаються до усіх мешканців Луцької та Боратинської громад – стежити за витрачанням водних ресурсів, завжди вчасно вимикати крани, контролювати рівень подачі води, не використовувати водопровідну воду для поливу городів, садів, квітників і газонів.
Просять з розумінням поставитися до ситуації, спричиненої спекою, та не створювати незручностей іншим мешканцям громади.
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Про це інформує Луцька міська рада.
Різке збільшення обсягів використання питної води, особливо зафіксоване у межах Боратинської громади, може призвести до перебоїв із водопостачанням та до пониження тиску води в мережі. Адже з такими темпами витрачання вода просто не встигає проходити необхідні ступені підготовки і набору в резервуарах.
"Наголошуємо, що питна вода не призначена для поливу городини і постійного зрошування газонів. Для таких цілей використовується вода зі свердловин. В іншому випадку недобросовісне зловживання водними ресурсами може негативно вплинути на громаду Луцька і Боратина. Якщо власники домоволодінь не скоротять витрати питної води на масовий полив газонів і городів, виникне необхідність в обмеженні водопостачання, зокрема в напрямку приватної забудови Боратинської громади", - зауважують у мерії.
Тому звертаються до усіх мешканців Луцької та Боратинської громад – стежити за витрачанням водних ресурсів, завжди вчасно вимикати крани, контролювати рівень подачі води, не використовувати водопровідну воду для поливу городів, садів, квітників і газонів.
Просять з розумінням поставитися до ситуації, спричиненої спекою, та не створювати незручностей іншим мешканцям громади.
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