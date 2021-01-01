Жителі поливають городину: у громаді поблизу Луцька питну воду можуть подавати за графіком

КП “Луцькводоканал” закликає жителів Боратинської територіальної громади та мешканців Луцької громади не витрачати питну воду на полив городини.Про це інформує Луцька міська рада.Різке збільшення обсягів використання питної води, особливо зафіксоване у межах Боратинської громади, може призвести до перебоїв із водопостачанням та до пониження тиску води в мережі. Адже з такими темпами витрачання вода просто не встигає проходити необхідні ступені підготовки і набору в резервуарах."Наголошуємо, що питна вода не призначена для поливу городини і постійного зрошування газонів. Для таких цілей використовується вода зі свердловин. В іншому випадку недобросовісне зловживання водними ресурсами може негативно вплинути на громаду Луцька і Боратина. Якщо власники домоволодінь не скоротять витрати питної води на масовий полив газонів і городів, виникне необхідність в обмеженні водопостачання, зокрема в напрямку приватної забудови Боратинської громади", - зауважують у мерії.Тому звертаються до усіх мешканців Луцької та Боратинської громад – стежити за витрачанням водних ресурсів, завжди вчасно вимикати крани, контролювати рівень подачі води, не використовувати водопровідну воду для поливу городів, садів, квітників і газонів.Просять з розумінням поставитися до ситуації, спричиненої спекою, та не створювати незручностей іншим мешканцям громади.