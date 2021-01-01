Наметове містечко на Світязі хочуть розбудувати до європейського рівня





Про це у програмі «По дорозі» на Марія Христецька.



Як відомо, наприкінці 2020 року Кабмін затвердив 103 пріоритетні інвестпроєкти, які реалізовуватимуться до 2023 року. До переліку увійшов і проєкт будівництва туристичної і транспортної інфраструктури Шацького національного природного парку.



За словами Марії Христецької, сума, яку виділять на реалізацію проєкту, становить 22 мільйони гривень.



«Ми плануємо зробити серйозну красиву локацію – наметове містечко європейського рівня. Хочемо, щоб під’їхав трейлер, який зможе підключитися до електрики, каналізування, водопостачання. Плануємо зробити доріжки з екологічної бруківки, освітлення», – розповіла керівниця Нацпарку.



«Це велика територія – 14 гектарів. То ми хочемо і природні комплекси залишити, і додати інфраструктуру», – додала вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наметове містечко «Незабудка», що за кількасот метрів від центрального пляжу у селі Світязь Шацького району, хочуть розбудувати до європейського рівня – з каналізацією, під’єднанням до електрики, водопроводу.Про це у програмі «По дорозі» на 12 каналі 24 червня розповіла керівниця Шацького національного природного паркуЯк відомо, наприкінці 2020 року Кабмін затвердив 103 пріоритетні інвестпроєкти, які реалізовуватимуться до 2023 року. До переліку увійшов і проєкт будівництва туристичної і транспортної інфраструктури Шацького національного природного парку.За словами Марії Христецької, сума, яку виділять на реалізацію проєкту, становить 22 мільйони гривень.«Ми плануємо зробити серйозну красиву локацію – наметове містечко європейського рівня. Хочемо, щоб під’їхав трейлер, який зможе підключитися до електрики, каналізування, водопостачання. Плануємо зробити доріжки з екологічної бруківки, освітлення», – розповіла керівниця Нацпарку.«Це велика територія – 14 гектарів. То ми хочемо і природні комплекси залишити, і додати інфраструктуру», – додала вона.

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