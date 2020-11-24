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Вчені навчилися робити дієтичний цукор з решток рослин

Вчені навчилися робити дієтичний цукор з решток рослин
У кожного господарства є побічна продукція – стебла, листя, кукурудзяні качани та інші частини рослини, які часто йдуть на відходи. Американська компанія Supplant зуміла зробити з них цукор.

Американська компанія Supplant переробила на цукор побічну сільськогосподарську продукцію – стебла, листя, кукурудзяні качани та інші частини рослини, які інакше б пішли у відходи, - пише AgroView.

Компанію 4 роки тому заснував Том Сіммонс, який має ступінь доктора в галузі рослинництва. Він розповів, що для розщеплення довгих складних ланцюгів цукру у волокнистій сировині вони застосовують ферменти, що виробляються грибами.
За допомогою цієї технології їм вдається отримати укорочені ланцюги, які легко перетворити на цукор.

Їх продукт навідміну від звичайного цукру має клітковину, менше калорій, нижчий глікемічний індекс та є пребіотиком.

Цей цукор також можна використовувати у випічці, варінні та карамелізації, адже його "поведінка" така сама, як і у звичайного цукру.

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Теги: цукор, вчені
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