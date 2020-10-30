Штам коронавірусу «Дельта» удвічі заразніший за звичайний, – ВООЗ





Як інформує Сумья Свамінатан.



Трансляція сеансу запитань і відповідей велася на сторінці ВООЗ у Twitter.



За словами Свамінатан, з огляду на швидкість поширення, варіант "дельта" може стати домінуючим штамом коронавірусу в світі.



"Добрі новини в тому, що більшість вакцин, які сьогодні використовуються у світі, здаються ефективними щонайменше в запобіганні тяжкому перебігу захворювання", - розповіла Свамінатан.



Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що українці, які отримали щеплення проти COVID-19, захищені від "дельта"-штаму коронавірусу. Також він зазначив, що перебіг хвороби, викликаної цим штамом коронавірусу, тяжчий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Індійський варіант коронавірусу "Дельта" вдвічі заразніший за вихідний штам, виявлений у Китаї.Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації Охорони здоров'яТрансляція сеансу запитань і відповідей велася на сторінці ВООЗ у Twitter.За словами Свамінатан, з огляду на швидкість поширення, варіант "дельта" може стати домінуючим штамом коронавірусу в світі."Добрі новини в тому, що більшість вакцин, які сьогодні використовуються у світі, здаються ефективними щонайменше в запобіганні тяжкому перебігу захворювання", - розповіла Свамінатан.Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'язаявив, що українці, які отримали щеплення проти COVID-19, захищені від "дельта"-штаму коронавірусу. Також він зазначив, що перебіг хвороби, викликаної цим штамом коронавірусу, тяжчий.

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