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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Штам коронавірусу «Дельта» удвічі заразніший за звичайний, – ВООЗ

Штам коронавірусу «Дельта» удвічі заразніший за звичайний, – ВООЗ
Індійський варіант коронавірусу "Дельта" вдвічі заразніший за вихідний штам, виявлений у Китаї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації Охорони здоров'я Сумья Свамінатан.

Трансляція сеансу запитань і відповідей велася на сторінці ВООЗ у Twitter.

За словами Свамінатан, з огляду на швидкість поширення, варіант "дельта" може стати домінуючим штамом коронавірусу в світі.

"Добрі новини в тому, що більшість вакцин, які сьогодні використовуються у світі, здаються ефективними щонайменше в запобіганні тяжкому перебігу захворювання", - розповіла Свамінатан.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що українці, які отримали щеплення проти COVID-19, захищені від "дельта"-штаму коронавірусу. Також він зазначив, що перебіг хвороби, викликаної цим штамом коронавірусу, тяжчий.

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Теги: коронавірус, штам, Дельта
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