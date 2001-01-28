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На Волині знайшли безвісти зниклу 20-річну дівчину

На Волині знайшли безвісти зниклу 20-річну дівчину
На Волині розшукали безвісти зниклу Книш Богдану Ростиславівну, 28.01.2001 р.н.

Про це повідомляє БУГ.

Так, 20-річна дівчина довгий час не виходила на зв'язок.

Правоохоронцям вдалося розшукати зниклу. Як інформують, із нею все добре. Жертвою будь-якого злочину не стала.

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Теги: розшук
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