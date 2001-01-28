На Волині знайшли безвісти зниклу 20-річну дівчину

Книш Богдану Ростиславівну, 28.01.2001 р.н.



Про це повідомляє



Так, 20-річна дівчина



Правоохоронцям вдалося розшукати зниклу. Як інформують, із нею все добре. Жертвою будь-якого злочину не стала.

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