На Волині знайшли безвісти зниклу 20-річну дівчину
Сьогодні, 13:39
На Волині розшукали безвісти зниклу Книш Богдану Ростиславівну, 28.01.2001 р.н.
Про це повідомляє БУГ.
Так, 20-річна дівчина довгий час не виходила на зв'язок.
Правоохоронцям вдалося розшукати зниклу. Як інформують, із нею все добре. Жертвою будь-якого злочину не стала.
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Про це повідомляє БУГ.
Так, 20-річна дівчина довгий час не виходила на зв'язок.
Правоохоронцям вдалося розшукати зниклу. Як інформують, із нею все добре. Жертвою будь-якого злочину не стала.
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