У Луцьку – два температурні рекорди
Сьогодні, 15:40
23 та 24 червня у Луцьку зафіксували найвищу температуру за всі роки спостережень.
Про це повідомив черговий синоптик Волинського гідрометцентру Василь Клим'юк, пише "ВолиньUA".
За словами синоптика 23 червня цього року у Луцьку зафіксували 33,3 градуси, а 24 червня - 35,3 градуси за Цельсієм. Це - найвища температура за усі роки спостережень.
Попередні температурні рекорди фіксувалися 23 червня 1964 року - 31,6 градуса і 24 червня 2016 року - 30,3 градуси.
У найближчі дні лучанам варто очікувати зниження температури та опади.
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Про це повідомив черговий синоптик Волинського гідрометцентру Василь Клим'юк, пише "ВолиньUA".
За словами синоптика 23 червня цього року у Луцьку зафіксували 33,3 градуси, а 24 червня - 35,3 градуси за Цельсієм. Це - найвища температура за усі роки спостережень.
Попередні температурні рекорди фіксувалися 23 червня 1964 року - 31,6 градуса і 24 червня 2016 року - 30,3 градуси.
У найближчі дні лучанам варто очікувати зниження температури та опади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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