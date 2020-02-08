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У Луцьку – два температурні рекорди

У Луцьку – два температурні рекорди
23 та 24 червня у Луцьку зафіксували найвищу температуру за всі роки спостережень.

Про це повідомив черговий синоптик Волинського гідрометцентру Василь Клим'юк, пише "ВолиньUA".

За словами синоптика 23 червня цього року у Луцьку зафіксували 33,3 градуси, а 24 червня - 35,3 градуси за Цельсієм. Це - найвища температура за усі роки спостережень.

Попередні температурні рекорди фіксувалися 23 червня 1964 року - 31,6 градуса і 24 червня 2016 року - 30,3 градуси.

У найближчі дні лучанам варто очікувати зниження температури та опади.

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Теги: температура, рекорд
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