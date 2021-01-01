Як уникнути зневоднення організму: поради волинянам

З настанням теплих місяців людей турбує питання як легше перенести негативні наслідки спекотної погоди та запобігти зневодненню організму.Адже вода забезпечує нормальний перебіг безлічі процесів обміну речовин: підтримує нормальну температуру тіла, виводить з сечею кінцеві продукти обміну речовин, токсини, тощо. Нормальний обмін речовин порушується вже при втраті тілом 1% води, інформує ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» та сайт МОЗ України.Зневоднення організму – це тяжкий хворобливий стан організму, що виникає внаслідок браку рідини, необхідної для звичайної життєдіяльності усіх систем і органів.підвищене потовиділення при високій температурі тіла або навколишнього середовища, надмірних фізичних навантаженнях, обмеженням споживання рідини; деякими захворюваннями, що супроводжуються збільшенням кількості сечі (діабет); харчові отруєння, які супроводжуються діареєю, блювотою; вживанням в їжу продуктів, які посилено виводять воду (чай, кава, алкоголь), прийомом деяких ліків (діуретики, нейролептики, антигіпертензивні і антигістамінні препарати);тепловий або сонячний удар; опіки.Краще провести профілактику захворювання, ніж його потім лікувати. Вживання достатньої кількості води допомагає уникнути зневоднення – ця проста істина відома усім. Яка кількість води вважається достатньою, коли і як її пити:— пити чисту та свіжу воду необхідно протягом усього часу, коли людина не спить, не опираючись на рівень активності та самопочуття;- щоденно необхідно пити 2 – 3 літри негазованої чистої води невеликими порціями. Це правило особливо важливе для людей похилого віку, оскільки з віком відчуття спраги притупляється. Кава, чай, бульйон, тощо в цю кількість не входять. Норма споживання води залежить від ваги: ​​чим більша вага тіла, тим більшої кількості рідини потребує організм;- у жаркий день маленька дитина повинна випивати не менше чашки води (150 мл) кожні 30 хвилин;- в будь-яких гострих станах, особливо з підвищеним рівнем температури тіла, рідину потрібно вживати значно більше – в 1,5, а то й 2 рази;- під час інтенсивних фізичних навантаженнях дорослий повинен випивати не менше літри води за годину;- не слід пити воду під час прийому їжі або відразу після. Це може перешкодити травленню. Краще випити трохи теплої води за 20 – 30 хвилин, щоб стимулювати виділення травних соків. Під час вживання їжі допускається незначна кількості напоїв (води, соків)Потрібно відмовитись від вживання у жарку погоду кави, напоїв, що містять кофеїн чи алкоголь, гострих страв, від використання декоративної косметики, носіння синтетичного одягу, що облягає.Головна мета при лікуванні – це максимальне забезпечення рідиною постраждалої людини, і в такому випадку необхідно притримуватись деяких медичних рекомендацій:— пити дрібними ковтками;— можна спробувати стружку з льоду чи заморозити сік;— пити бажано з трубочки.Якщо ж хворій людині не вдалося поповнити кількість води в домашніх умовах, то лікування вже назначають кваліфіковані медпрацівники в умовах стаціонару для відновлення правильного об’єму крові та інших рідин організму.