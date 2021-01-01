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Як уникнути зневоднення організму: поради волинянам

Як уникнути зневоднення організму: поради волинянам
З настанням теплих місяців людей турбує питання як легше перенести негативні наслідки спекотної погоди та запобігти зневодненню організму.

Адже вода забезпечує нормальний перебіг безлічі процесів обміну речовин: підтримує нормальну температуру тіла, виводить з сечею кінцеві продукти обміну речовин, токсини, тощо. Нормальний обмін речовин порушується вже при втраті тілом 1% води, інформує ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» та сайт МОЗ України.

Зневоднення організму – це тяжкий хворобливий стан організму, що виникає внаслідок браку рідини, необхідної для звичайної життєдіяльності усіх систем і органів.

Причиною зневоднення може бути:

підвищене потовиділення при високій температурі тіла або навколишнього середовища, надмірних фізичних навантаженнях, обмеженням споживання рідини; деякими захворюваннями, що супроводжуються збільшенням кількості сечі (діабет); харчові отруєння, які супроводжуються діареєю, блювотою; вживанням в їжу продуктів, які посилено виводять воду (чай, кава, алкоголь), прийомом деяких ліків (діуретики, нейролептики, антигіпертензивні і антигістамінні препарати);тепловий або сонячний удар; опіки.

Профілактика зневоднення

Краще провести профілактику захворювання, ніж його потім лікувати. Вживання достатньої кількості води допомагає уникнути зневоднення – ця проста істина відома усім. Яка кількість води вважається достатньою, коли і як її пити:

— пити чисту та свіжу воду необхідно протягом усього часу, коли людина не спить, не опираючись на рівень активності та самопочуття;

- щоденно необхідно пити 2 – 3 літри негазованої чистої води невеликими порціями. Це правило особливо важливе для людей похилого віку, оскільки з віком відчуття спраги притупляється. Кава, чай, бульйон, тощо в цю кількість не входять. Норма споживання води залежить від ваги: ​​чим більша вага тіла, тим більшої кількості рідини потребує організм;

- у жаркий день маленька дитина повинна випивати не менше чашки води (150 мл) кожні 30 хвилин;

- в будь-яких гострих станах, особливо з підвищеним рівнем температури тіла, рідину потрібно вживати значно більше – в 1,5, а то й 2 рази;

- під час інтенсивних фізичних навантаженнях дорослий повинен випивати не менше літри води за годину;

- не слід пити воду під час прийому їжі або відразу після. Це може перешкодити травленню. Краще випити трохи теплої води за 20 – 30 хвилин, щоб стимулювати виділення травних соків. Під час вживання їжі допускається незначна кількості напоїв (води, соків)

Потрібно відмовитись від вживання у жарку погоду кави, напоїв, що містять кофеїн чи алкоголь, гострих страв, від використання декоративної косметики, носіння синтетичного одягу, що облягає.

Головна мета при лікуванні – це максимальне забезпечення рідиною постраждалої людини, і в такому випадку необхідно притримуватись деяких медичних рекомендацій:

— пити дрібними ковтками;

— можна спробувати стружку з льоду чи заморозити сік;

— пити бажано з трубочки.

Якщо ж хворій людині не вдалося поповнити кількість води в домашніх умовах, то лікування вже назначають кваліфіковані медпрацівники в умовах стаціонару для відновлення правильного об’єму крові та інших рідин організму.

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Теги: зневоднення, медицина, вода
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