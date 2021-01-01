У Володимирі розпочав роботу центр вакцинації: скількох людей щепили від Covid-19
Сьогодні, 19:00
Сьогодні, 26-го червня, в приміщенні Володимир-Волинської міської ради розпочав роботу центр вакцинації проти коронавірусу.
Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.
Так, протягом 26 червня мобільні бригади КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги” вакцинували більше 80-ти осіб.
До слова, отримати щеплення можна щн у неділю, 27 червня. Вакцинуватися проти COVID-19 можна без попереднього запису з 10:00 до 15:00. Для того, щоб отримати щеплення, при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Щеплення у центрі вакцинації проводиться вакциною CoronaVac, що схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.
Так, протягом 26 червня мобільні бригади КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги” вакцинували більше 80-ти осіб.
До слова, отримати щеплення можна щн у неділю, 27 червня. Вакцинуватися проти COVID-19 можна без попереднього запису з 10:00 до 15:00. Для того, щоб отримати щеплення, при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Щеплення у центрі вакцинації проводиться вакциною CoronaVac, що схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Штам коронавірусу «Дельта» удвічі заразніший за звичайний, – ВООЗ
25 червень, 10:35
Коронавірус на Волині: де виявили нових заражених
25 червень, 10:04
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка біля будинку вирощувала мак: жінці загрожує штраф
Сьогодні, 19:19
У Володимирі розпочав роботу центр вакцинації: скількох людей щепили від Covid-19
Сьогодні, 19:00
На Львівщині дитина потрапила до реанімації через укус змії
Сьогодні, 18:37
У Луцьку – новий директор департаменту освіти
Сьогодні, 17:52
Головний тренер «Волині» пішов з посади
Сьогодні, 17:08