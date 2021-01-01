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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Володимирі розпочав роботу центр вакцинації: скількох людей щепили від Covid-19

У Володимирі розпочав роботу центр вакцинації: скількох людей щепили від Covid-19
Сьогодні, 26-го червня, в приміщенні Володимир-Волинської міської ради розпочав роботу центр вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.

Так, протягом 26 червня мобільні бригади КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги” вакцинували більше 80-ти осіб.

До слова, отримати щеплення можна щн у неділю, 27 червня. Вакцинуватися проти COVID-19 можна без попереднього запису з 10:00 до 15:00. Для того, щоб отримати щеплення, при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Щеплення у центрі вакцинації проводиться вакциною CoronaVac, що схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення.

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Теги: центр вакцинації, коронавірус, перший день, Володимир
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