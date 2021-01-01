У Володимирі розпочав роботу центр вакцинації: скількох людей щепили від Covid-19

Сьогодні, 26-го червня, в приміщенні Володимир-Волинської міської ради розпочав роботу центр вакцинації проти коронавірусу.Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.Так, протягом 26 червня мобільні бригади КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги” вакцинували більше 80-ти осіб.До слова, отримати щеплення можна щн у неділю, 27 червня. Вакцинуватися проти COVID-19 можна без попереднього запису з 10:00 до 15:00. Для того, щоб отримати щеплення, при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.Щеплення у центрі вакцинації проводиться вакциною CoronaVac, що схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення.